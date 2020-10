Se reactivan las visitas a los cementerios distritales en Bogotá

Desde este 1 de octubre, los ciudadanos podrán volver a visitar a sus seres queridos en los cementerios distritales de Bogotá. Estos son el Cementerio Central, el Cementerio del Norte (o de Chapinero), el Cementerio del Sur y el Cementerio Parque Serafín.



Así lo confirmó la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y recordó que, para los ingresos, deben seguirse unas reglas.



"Les pedimos que cumplamos con las normas, con las directrices para que hagamos las cosas bien. Esto es una muestra de nuestra disciplina", aseguró la directora de la UAESP, Amanda Camacho.

El horario de visita y acceso para trámites será de 10:00 a.m. a 3:00 p.m. y los

visitantes podrán permanecer máximo por 30 minutos en el lugar. Además habrá un aforo máximo controlado de 50 personas.



En la entrada, se tomará la temperatura y quienes presenten síntomas de gripa o cuadros de fiebre mayor a 37.7°C no podrán ingresar.



Claramente, quienes ingresen deben hacerlo con tapabocas y con el debido distanciamiento. La UAESP dispuso lavamanos en los cementerios para que los visitantes puedan usarlos.



Recuerde que los cementerios distritales siguen prestando los servicios de cremación, inhumación, exhumación y entrega de cenizas. Todo esto con un máximo

de acompañantes.



De otro lado, la UAESP indicó que "las ceremonias religiosas podrán tener un máximo de cinco (5) asistentes, para los procesos de fallecidos por COVID-19, a los cuales se les dará prioridad a partir de las 3:00 p.m., continúa la restricción absoluta y no se permite el acompañamiento de familiares en estos procedimientos, ni el acceso al público en general a partir de esa hora".



También seguirán los cuidados en los locales comerciales de los cementerios. Estos deben ser atendidos solamente por una persona y cumplir con el horario permitido de 10:00 a.m. a 3:00 p.m.

BOGOTÁ