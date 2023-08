¿Quién no ha soñado con viajar a Estados Unidos de vacaciones en verano o, incluso, a conocer la nieve en temporada de fin de año? Pues para algunos bogotanos este sueño se convirtió en la peor de las pesadillas cuando un falso tramitador de visas americanas les desocupó las cuentas bancarias con excesivos cobros por un documento que nunca llegaron a tener.

En esta entrega de ‘A mí también me pasó’ le contamos cómo falsos tramitadores, supuestas agencias de viajes u “oficinas” de asesoría legal robaron a algunos incautos que, buscando ‘el sueño americano’, entregaron millonarias sumas de dinero para obtener una visa de forma rápida.



Ana María Ruiz*, su esposo Fabio y sus tres hijos planearon viajar a EE. UU. para el verano del 2022, pero debido a la pandemia y el cierre de las fronteras en 2020 las citas en la embajada norteamericana en Bogotá se estaban tardando entre dos y dos años y medio en ser asignadas.

Ante la dificultad para encontrar un hueco en la apretada agenda de la embajada, Ana María y su familia empiezan la búsqueda de otras alternativas para poder acceder a una cita.



“Veíamos en los medios de comunicación que estaban adelantando las citas, que había que crear una cuenta online para comenzar el proceso y estar pendiente del calendario para revisar los espacios. Pensamos que era un trámite muy difícil y buscamos ayuda”, contó la mujer.



Sin embargo, fue en un centro comercial cuando encontraron lo que buscaban. Caminando por un comercio del suroccidente de la ciudad se les acercó un joven quien les preguntó:



–¿Ya tiene la visa americana o de Canadá?, nosotros les ayudamos con el trámite.

Ante esta propuesta, Ana María y su esposo aceptaron.



“Nos llevaron a una mesita y nos explicaron que lo más importante era tener todos los documentos para poder llenar el formulario. Que ellos nos dirían qué debíamos poner para asegurar que nos aprobaran la visa. El trámite costaba entre 150.000 y 300.000 pesos por persona dependiendo el tipo de visa”.



Ana María no notó nada extraño y con su esposo aceptaron iniciar el trámite que les prometía que en menos de cuatro meses recibirían sus visas aprobadas. Pagaron los 750.000 pesos que costaban los formularios de los cinco integrantes de la familia.

Días después recibieron un link en donde debían subir una serie de documentos personales, como desprendibles de nómina, certificados bancarios y laborales, diplomas académicos y los datos personales.



“Enviamos todo y luego tuvimos una asesoría virtual dizque para llenar el formulario. El tipo que decía que se llamaba Henry Sánchez nos hacía preguntas y nosotros respondíamos para que él llenara el supuesto documento. Hasta ahí todo bien. Luego llegó el momento de pagar y fue peor”, contó.

Facebook Twitter Linkedin

Cita de emergencia para la visa americana. Foto: Istock

Según la víctima de este robo, el hombre les dijo que no debían hacer el pago directamente a la embajada sino a la supuesta agencia a la que él pertenecía porque ellos debían hacer todo el trámite y además debían pagar los costos de tramitación que ellos cobraban. Pagaron casi seis millones de pesos por las cinco visas y otros cuatro por los trámites de la “agencia”.



Dicen que cuando hicieron los pagos él hombre les mandó un comprobante que parecía legítimo, les aseguró que debían esperar aproximadamente tres semanas y él les haría llegar un ‘pin’ para poder revisar las fechas de la cita. Eso nunca ocurrió.

Pasaron las semanas y el hombre no apareció. Las víctimas regresaron al centro comercial donde habían sido abordados y se encontraron con que el supuesto agente no pertenecía a la agencia que estaba en ese lugar.



“No podíamos reclamarle a la agencia porque era cierto, a nosotros nunca nos llevaron a una oficina, nunca nos dieron documentos oficiales, no teníamos cómo relacionar a esa empresa. A nosotros nos abordó este hombre y como estaba cerca del stand, porque eso era, no una oficina, estábamos convencidos de que era lo mismo”.



Como el caso de Ana María y su familia, EL TIEMPO conoció más de diez denuncias en lo que va de este año. Pese a que las autoridades señalan que no hay investigaciones abiertas por este tipo de delito en específico, sí es evidente que entre enero y julio de 2023 las extorsiones han mantenido una tendencia negativa con un reporte de 734 casos, según los datos de la Secretaría de Seguridad.

Las denuncias recibidas por este diario dan cuenta de la existencia de supuestas “oficinas de asesoría para visas” ubicadas en dos centros comerciales del suroccidente, otra en el sector de Niza, en la calle 100 con autopista, en el sector de Pablo Sexto, aledaño a la Embajada Americana, y otras en el Park Way, en la zona de Teusaquillo.

Las residencias

Hay casos aún más dramáticos en los que las víctimas de esta modalidad de robo han perdido hasta 50 millones de pesos intentando cumplir el ‘sueño americano’. Un grupo de cuatro personas, que no se conocían entre ellos, le contaron a las cámaras de Citytv cómo fueron robados por un supuesto agente de nacionalidad americana.



Según el relato de estos jóvenes, un hombre extranjero que les dijo que trabajaba en la embajada americana les prometió conseguir no solo sus permisos de viaje, sino que por el pago de un valor más alto podrían acceder a la residencia.



Aunque no se conocían entre ellos, sí los unía un factor en común. Conocían al mismo sujeto que les prometió un viaje fácil al otro lado del continente. “Si tú tienes conocidos a los que les interese, el trámite dura cuatro meses, sin cita y se garantiza la aceptación. Si es visa de turismo vale 15 millones, pero si es de trabajo les cuesta 23 millones”, se lee en una conversación de WhatsApp entre el estafador y una de las víctimas.



Pero la estafa estaba tan bien montada que en este caso lograron enredar a los incautos con el envío de documentos que parecían legales, con sellos y escudos de la embajada y hasta con la propia compra de los tiquetes aéreos.



“Cada visa costaba 10 millones de pesos y nos dijeron que nos dejaban la de mi esposa y la mía en 14 porque les habíamos caído bien. Entonces consignamos los primeros siete millones”, contaron. Pero en otra comunicación de la supuesta oficina de asesoría, dicen las víctimas, les habló una mujer que les dijo que si cancelaban el valor total ese mismo día comenzaban el trámite de inmediato y que la visa estaría lista el 7 de marzo de 2023.



Y como en las otras denuncias, estos cuatro ciudadanos también perdieron el rastro del supuesto americano que les prometió hacer realidad el viaje. El caso, dicen ellos, ya está en manos de la Fiscalía.

JONATHAN TORO ROMERO

REDACCIÓN BOGOTÁ

@BogotáET