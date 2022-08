En este momento en Bogotá se registran 41 casos confirmados de viruela símica, los cuales todos son hombres entre los 21 y 48 años, con promedio de 31 años. De estos, 39 han sido atendidos en casa y 2 han requerido de hospitalización; 6 de estas personas ya superaron el tiempo de aislamiento y se consideran recuperados de la enfermedad.

La Secretaría de Salud reiteró su llamado a la ciudadanía para que mantenga la calma e intensifique las medidas de autocuidado y cuidado colectivo para prevenir esta enfermedad, de la mano de las autoridades y el Sector Salud de la ciudad, que se encuentra preparado para brindar la mejor atención.

También se implementó un plan de respuesta basado en un sistema de vigilancia en salud pública y la asesoría de una mesa de expertos. La entidad se ha preparado desde mayo para contener y atender los casos de viruela símica, una enfermedad importada que hasta el momento registra 41 personas contagiadas en la capital del país.



Se cuenta con 625 unidades primarias generadoras de datos (instituciones de salud, consultorios, etc.), una amplia red de laboratorios y prestadora de servicios de salud, que le ha permitido identificar oportunamente, atender de manera temprana y adecuada diferentes eventos nuevos para Bogotá como el Covid-19 y ahora viruela símica; además, los diferentes equipos y talento humano se ha preparado y articulado para brindar una respuesta de acuerdo con las necesidades en materia de salud pública.

Lea también: ¿Qué está pasando con las basuras en Bogotá?

Desde el mes de mayo, cuando se identificaron brotes de viruela símica en el mundo, la entidad comenzó la vigilancia intensificada de probables casos de la enfermedad, así como el avance y el comportamiento de los casos una vez identificados mediante una estrategia que permitiera prepararse, inicialmente para contener y posteriormente mitigar el avance de casos, una vez la enfermedad llegara a la ciudad.



La entidad también brindó asistencia técnica a los equipos de la red pública y privada de la ciudad, a los de vigilancia en salud pública a cargo de los puertos de entrada a la ciudad (aeropuertos y terminales terrestres), así como la capacitación y análisis de la enfermedad con la Asociación Colombiana de Infectología para una adecuada implementación del Plan de respuesta ante la viruela símica para Bogotá. 128

Una vez se registró el primer caso en la ciudad, la entidad desplegó mediante los equipos de respuesta inmediata el debido cerco epidemiológico de los contactos identificados de estas personas y se hizo seguimiento a la implementación de los lineamientos para las clínicas y hospitales con el propósito de garantizar la adecuada atención ante la posible llegada de casos adicionales.



En articulación con el Instituto Nacional de Salud (INS), además de hacer seguimiento, confirmar e informar los primeros casos de la enfermedad de la ciudad, se realizó un proceso de transferencia de tecnología y conocimiento para que el Laboratorio de Salud Pública de Bogotá fuera el primero en el país con la capacidad de procesar las pruebas PCR para determinar la presencia de la enfermedad. Actualmente, cuenta con una capacidad de 200 pruebas por día, con posibilidad de expandirla, de acuerdo con las necesidades del evento.

Recomendaciones para prevenir el contagio:

• Si tuviste contacto físico directo con una persona sospechosa o confirmada, si permaneciste cara a cara por tiempo prolongado sin tapabocas o si manipulaste algún elemento personal contaminado, debes estar pendiente de la aparición de síntomas por las siguientes 3 semanas.



• Si presentas síntomas relacionados debes aislarte inmediatamente en una habitación o espacio aparte, no compartir el baño (si solo hay uno limpiarlo con sustancias desinfectantes cada vez de usarlo) o utensilios como loza, cubiertos o toallas para el cuerpo, así como implementar medidas de bioseguridad (lavado de manos, ventilación de espacios, etc.).



• Ante dudas u orientación, comunícate con tu EPS o la Línea 123 y sigue las indicaciones médicas. En caso de emergencia, acude a los servicios de salud.

• Es clave romper cadenas de transmisión, informa a tus contactos sobre los síntomas para que hagan seguimiento a su estado de salud.



• El cuidado es clave para ti y quienes te rodean.



• Si estás consumiendo algún medicamento como tratamiento de otra condición de salud no lo suspendas, continúa con el proceso ordenado por el profesional de salud.



• Si tienes alguna duda sobre la enfermedad o requieres orientación usa las líneas telefónicas, acude con confianza a los servicios de salud e infórmate por fuentes oficiales.

Comunícate con tu EPS para recibir orientación y atención:

✓ LÍNEA 123: Orientación y atención en Bogotá.

✓ ALIANSALUD: (601) 756 8000 – 01 8000 123 703

✓ CAPITAL SALUD: (601) 7427257, opción 9

✓ UNISALUD: 01 8000 912 597, opción 9, Ext. 18909

(601) 316 5240 - (601) 316 5240 extensión 18834 – 24.

✓ FAMISANAR: (601) 4431830 – 01 8000 113 614

✓ COOSALUD: 316 834 6219

✓ COMPENSAR: (601) 3077124

✓ FUERZAS MILITARES: (601) 794 4222

✓ SALUD TOTAL: (601) 443 4000 - (601) 485 4555

✓ NUEVA EPS: Cafam: (601) 307 7057

Bienestar: 320 350 9881

Viva: (601) 745 4949

✓ SANITAS: (601) 375 9000 – 01 8000 919 100

✓ ECOPETROL: Línea Nacional: 01 8000 189 628

Línea Teleorientación: (601) 950 3061

✓ SURA: 01 8000 519 519, opción 0

WhatsApp: 317 518 0237, numeral 1 y opción 2.



REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD