Una pareja resultó lesionada después de que tres delincuentes los atacaran con sevicia para robarles la camioneta.



El atraco ocurrió en la localidad de Chapinero cuando los esposos salían de un establecimiento donde acaban de reclamar unos medicamentos.



"Estábamos reclamando unos medicamentos y en el momento en que ya íbamos a abordar el vehículo para ir a la casa, nos agreden subiéndonos al carro. A mí me piden las llaves y me dan un primer golpe", le contó Orlando Trujillo, una de las víctimas, a City Tv.



De acuerdo con Trujillo, fueron tres los delincuentes que los abordaron y los intimidaron para que soltaran las llaves y se bajaran de la camioneta. No obstante, su esposa, al resistirse, fue golpeada en varias ocasiones con la parte de atrás del revólver de los delincuentes.



"Yo le dije 'no me bajo y no me bajo'. No sé por qué reaccioné así... pero por eso fui la más afectada", relató María Useche y agregó que, en medio del atraco, los delincuentes la rasguñaron y la golpearon: "Me rompieron la blusa, me dejaron semidensuda. Fue espantoso... me quedé sin zapatos".

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad, el hurto a automotores en enero de 2022 subió un 47 % con respecto a enero de 2021.

EL TIEMPO - CITY TV

*Con reportería de Miguel Porras, periodista de City Tv