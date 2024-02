'Me disparó': violento robo a ciclista profesional en Monserrate con arma traumática

Un hombre le acababa de disparar en la frente con lo que parecía un 'arma de balines' y la sangre le caía a montones. Después de quitarle su bicicleta, lo dejaron tirado en el piso con una herida abierta en la ceja derecha que no dejaba de gotearle, interfiriendo con su visión y dejándole la cara manchada.



En la madrugada de este miércoles, 14 de febrero, David Santiago Cortés, ciclista profesional, fue víctima de un hurto violento cerca de Monserrate, en Bogotá.



El joven de 23 años salió, como todos los días, a entrenar con su bicicleta por las calles de la capital. En esta oportunidad se encontraría con su equipo a eso de las 5:20 de la mañana en la entrada de Monserrate, uno de los cerros orientales más conocidos de la ciudad, en donde deportistas y visitantes suelen ir a ejercitarse.



El plan era verse en la entrada del cerro para seguir derecho, vía Coachí, hasta un punto llamado 'El puente amarillo' y devolverse. Normalmente, el deportista del equipo Phigma Cycling tomaba otras rutas en las mañanas, unas hacia la Autopista Norte y el sector del alto de los Patios. Sin embargo, no era extraño transitar por este corredor vial.



Después de todo "esa parte es super concurrida de ciclistas. Los martes, jueves, sábados y domingos es cuando hay más personas. Pero, generalmente, siempre hay muchos ciclistas. No me esperaba que esto pasara", dijo la víctima.



Siendo casi las 5:15 a. m., Cortés estaba a pocos metros de llegar a la entrada del punto fijado con sus otros ocho compañeros. Se debe resaltar que en esta ocasión iba solo porque estaba "a unos cinco minutos en bici" de su casa ubicada en el barrio La Macarena. No obstante, para llegar a los entrenamientos, él solía tomar un transporte o ir con alguien hasta el lugar.



A pesar de eso, no iba preocupado debido a la cercanía. El joven ya iba llegando, de hecho, alcanzaba a ver el semáforo que dividía a la calle 22 de la carrera primera, cuando un hombre salió de un matorral cercano a la carretera.



"Se me lanzó. Yo iba a la mitad de la calle, por lo que intenté esquivarlo hacia la izquierda, pero él tenía una pistola, no sé si aturdidora o de balines", narró Santiago a EL TIEMPO. El deportista fue atacado a unos 200 metros del 'pare'. Según cuenta, la vía estaba sola y oscura.

Robo a ciclista en Monserrate Foto: Suministradas

Tan pronto como el deportista giró su bicicleta, el sujeto le disparó y le dio en la frente. En ese momento, el hombre, que estaba a menos de un metro, se aproximó y aprovechó para empujarlo. El golpe y la impresión lo hicieron caer. No entendía qué lo había impactado en su rostro hasta que empezó a sentir dolor.



En cuestión de segundos logra visualizar como el hombre toma su bicicleta, la cual tiene un precio que oscila entre unos 15 y 20 millones de pesos, y sale corriendo por donde venía. "Se fue hacia el hueco que quedaba en dirección al Museo la Quinta de Bolívar y la Universidad de los Andes", comentó al respecto.



La víctima no logra recordar muchos detalles del delincuente, más allá de que vestía colores oscuros y que lo atacó en pocos segundos.



La Policía Metropolitana de Bogotá llegó a los cinco minutos al lugar de los hechos. Al parecer, un taxi que estaba al otro lado de la calle vio lo ocurrido y llamó a las autoridades.

Robo a ciclista en Monserrate Foto: Suministradas

En compañía de los agentes buscaron por el sector la bicicleta y al victimario. Sin embargo, no se halló nada. Un guardia de seguridad que trabajaba en un parqueadero ubicado metros más abajo, en la calle 22, cerca a la Universidad de Los Andes, les advirtió que en la zona había un hombre que se hacía llamar 'El gato' y que "en ese pedazo solía robar a varias personas".



Horas después, las autoridades le informaron que se logró capturar al sujeto antes mencionado sin sus objetos personales. Cortés le dijo a esta casa editorial que no pudo identificar si se trataba de la misma persona por la poca luz que había.



La víctima destaca que el ladrón solo se llevó su bicicleta de ruta, marca Scott. "La verdad significa mucho, duré mucho tiempo pagándola. Es que, además de un valor sentimental, es un esfuerzo de toda la familia, es duro", dijo. Agregó que era su única bicicleta y que el hecho le afectaba en su trabajo.



Santiago Cortés lleva tres años dedicándose al ciclismo profesional, su sueño es convertirse en un deportista de alto rendimiento en el campo y la situación le atrasa sus planes. "Estoy bien de salud, me duele un poco la cabeza, pero no fue nada grave, es más anímicamente".



Hasta el momento no se tiene más información del caso. Se debe recordar que las últimas semanas se han presentado múltiples robos a ciclistas en la capital. De acuerdo con el Sistema Estadístico de la Policía Nacional (Siedco), entre el primero de enero y el 31 del mismo mes, en Bogotá se registraron 551 robos de bicicletas.

Laura Nathalia Quintero Ariza.

Redacción Últimas Noticias.

