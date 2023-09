Una mujer denunció que sufrió de un violento ataque en el barrio Santa Bárbara Central, exactamente en la calle 119 con carrera Séptima, en la localidad de Usaquén cuando dos 'motoladrones' la atacaron con un arma de fuego. Todo ocurrió a las 12 del día del lunes 11 de septiembre.

"Yo estaba saliendo de comprar un libro en el Club Editores, ubicado en la carrera 17 con calle 119A. Era mediodía cuando dos hombres en una moto, estaba esperando a que yo saliera. Comencé a caminar y uno de ellos se me lanzó por detrás con un arma de fuego y me pidió las pertenencias".

La víctima dice que recordó todas las noticias que se publican a diario sobre el tema y cuando asesinan a las personas por robarles un celular y por eso fue que decidió tirarles la maleta y ver cómo los 'moto ladrones' escapaban con todas sus pertenencias.

Del hecho se percataron dos ciudadanas, quienes reaccionaron y le tomaron una foto a la placa de la moto en la que se movilizaban los dos delincuentes. "Entonces, llamamos a la Policía. Ellos llegaron muy rápido y les dimos toda la información de los hechos para que salieran en la búsqueda de los delincuentes".

Sin embargo, para la sorpresa de la víctima, salieron a buscar a los delincuentes tomando el lado contrario al que les habían indicado. "Entonces llamé al CAI de Unicentro y me dijeron que no tenían conocimiento de los hechos. A las dos horas llamé y me dijeron exactamente lo mismo. Volví a llamar en la noche y no me dieron ningún tipo de respuesta".



