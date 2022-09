En la noche de ayer los pasajeros de un SITP que viajaba por la ruta de la calle 132 fueron brutalmente atacados por cuatro delincuentes, al parecer extranjeros, que se subieron al bus luego de que este hiciera una pasara para dejar a un pasajero.



Según los reportes de las víctimas del hecho que se dio a las 10 de la noche, los asaltantes ingresaron al bus con armas de fuego e intimidaron a los pasajeros y al conductor para que les entregaran todas sus pertenencias. Así fue como retuvieron el vehículo y hurtaron celulares, computadores y dinero.



Una de las víctimas señaló que todo se habría dado en cuestión de segundos, “en esa zona de la 132 una señora hizo una parada, el bus abrió la puerta y allí llegaron corriendo estos ladrones, los cuatro eran venezolanos, nos apuntaron con sus armas y uno se quedó vigilando al conductor”, le dijo uno de los afectados a un medio local.



Luego de los hechos, uno de los usuarios alertó a la Policía y una patrulla de la localidad de Suba logró emprender la búsqueda de los delincuentes. Uno de los celulares que fue hurtado tenia activo el GPS por lo que las autoridades lograron el rastreo de los ladrones hasta el barrio Santa Fe, donde lograron una captura.



Aunque las autoridades atraparon a uno de los delincuentes, como no contaban con una orden de allanamiento, no pudieron ingresar al local desde donde se estaba transmitiendo la señal del celular hurtado. No obstante, el caso quedo en manos de inteligencia quienes serán los encargados de indagar quienes son los propietarios del local, que de por sí, ya habría sido sellado.



REDACCIÓN BOGOTÁ.