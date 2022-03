El año pasado la secretaria de Educación de Bogotá, Edna Bonilla, alertó sobre la grave situación que estaban pasando algunos estudiantes víctimas de violencia sexual y que de los 158 procesos disciplinarios abiertos por estos casos contra servidores públicos, solo 10 tenían fallo judicial.



Hoy, ante el recrudecimiento de esta situación, por casos tan graves como el presunto abuso a una niña de 8 años en el colegio Colsubsidio y las denuncias de estudiantes del Marymount, la funcionaria defiende todo lo que se ha hecho a través del Sistema de Alertas.

¿Cuántos casos de abusos de miembros de la comunidad educativa se han reportado en Bogotá y cuántos se han resuelto?



Cuando llegamos a la administración, en 2020, encontramos que en la Secretaría de Educación no existía un registro consolidado de los procesos por violencia sexual en contra de estudiantes, ocurridos en las instituciones educativas distritales, en los que estaban implicados como presuntos agresores docentes o funcionarios administrativos. Para poder establecer la dimensión de la problemática, la primera tarea fue articular con las áreas que tienen acciones sobre estos casos, recabar información, depurarla y consolidarla en una sola herramienta de información.



Esto nos permitió construir el plan de trabajo para optimizar la gestión integral de la entidad frente a esos casos, y con información cierta sobre el estado de los procesos y articulación entre el Sistema de Alertas, la Oficina de control disciplinario y la Dirección de talento humano logramos reducir los tiempos de las investigaciones y mejorar la respuesta de la entidad.



Esto se traduce en cifras. En abril de 2021 se tenían 211 procesos disciplinarios abiertos por violencia sexual en contra de estudiantes. Con corte de febrero de 2022 tenemos 161 procesos, 51 de los cuales son de 2021. Nuestra oficina de control disciplinario profirió 47 fallos el año pasado.



Respecto a los procesos penales, la competencia es de la Fiscalía. En el marco del convenio que la SED suscribió con ellos, entregamos de forma inmediata a los fiscales a cargo la información que nos requieren y cualquier otro tipo de colaboración que les permita agilizar las diligencias.

¿Qué pasa hoy con los profesores acusados de este delito?



De acuerdo con la ruta priorizada de atención, una vez se reporta la alerta a través del Sistema de Alertas, nuestro equipo de la estrategia RIO-P inicia la atención del caso en el colegio. De forma simultánea, el reporte del Sistema de Alertas es transmitido al equipo de gestión de casos de violencia sexual, y desde allí se activa la ruta integral de atención, que comprende lo disciplinario y administrativo, además del acompañamiento inicial de RIO-P. Y, externamente, reportes al ICBF y a la Fiscalía.



Como medida cautelar de prevención y protección de los niños, niñas y jóvenes, la Secretaría aparta inmediatamente del trabajo en aula a los docentes implicados como presuntos agresores durante el tiempo que corresponda, y a partir de este año, para los casos en los que la falta sea considerada gravísima, conforme el ordenamiento disciplinario y los criterios establecidos en la normativa, se aplicarán suspensiones provisionales.



¿Quiénes son las principales víctimas de este delito en los colegios?



Como suele suceder con las violencias sexuales y las violencias basadas en género, las más afectadas son las niñas y mujeres jóvenes. El porcentaje de afectación el año pasado fue de 79,73 por ciento, mujeres, y 20,27 por ciento, hombres.

¿Están fallando los protocolos en los colegios?



En general, los protocolos se cumplen. Estos han sido construidos y actualizados desde el Comité Distrital de Convivencia Escolar y son la ruta más clara para promover los derechos en la escuela, prevenir los diferentes tipos de violencias, atender las situaciones críticas y hacerles seguimiento. Lo que es cierto es que se deben fortalecer la prevención y el reporte, especialmente desde las instituciones educativas privadas. Los protocolos garantizan que se activen las rutas para restablecer los derechos, y por eso es fundamental que todas las instituciones los conozcan y apliquen.



¿Hay demoras en las investigaciones de la Fiscalía General?



Dada la prioridad que tenemos sobre la problemática, hemos activado el convenio que la entidad tenía suscrito con la Fiscalía, con el objeto de mejorar la colaboración, particularmente con el intercambio de información, se eviten demoras y dilaciones en los procesos penales, ello en garantía del derecho fundamental de justicia. Y como secretaria, a través de diferentes comunicaciones, he manifestado al Fiscal General nuestra disposición para seguir fortaleciendo el trabajo conjunto que contribuya a disminuir los tiempos de los procesos penales, de la misma forma como en la entidad los estamos disminuyendo en los procesos disciplinarios. Esperamos, sin embargo, mayor celeridad en los procesos y trabajo conjunto y articulado.



Usted hizo esta denuncia el año pasado, ¿se siente sola en esta lucha?



La iniciativa y el liderazgo que ha tenido Bogotá frente a la problemática en estos dos últimos años han venido ganando repercusión y atención de otras entidades, lo que celebro. Sin embargo, me gustarían mayor celeridad y trabajo conjunto. Esta dramática situación requiere de la acción determinada de todos, en pro de la protección de nuestros niños, niñas y jóvenes. Como sociedad, no podemos tolerar un solo caso de abuso. Debemos pasar del sentimiento de rechazo a las acciones concretas que ataquen la problemática.



¿Qué debe hacer un colegio o un padre de familia que conozca de un caso de abuso sexual?



Denunciarlo inmediatamente. Los padres de familia, los docentes, los orientadores, los rectores, los estudiantes, todos pueden reportar los casos que conozcan, bien sea a través del Sistema de Alertas, el correo electrónico o físico, a la Secretaría de Educación, o en los canales dispuestos por la Fiscalía. Desde la Administración distrital garantizamos el acompañamiento integral a la comunidad y la celeridad en los procesos disciplinarios.



CAROL MALAVER

Subeditora de Bogotá