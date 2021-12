En el marco de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, la ONG Aldeas Infantiles SOS Colombia advirtió sobre el riesgo de vulneración a los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el país, sobre todo, en Bogotá.



Entre la información revelada por la entidad se destacó que en la capital es donde más se reportan casos de vulneración de los derechos de los menores, de acuerdo a su densidad poblacional; solo en el primer semestre de 2021, se reportaron 7.729 casos de maltrato ejercido sobre los niños, niñas y adolescentes, lo cual quiere decir que, en promedio, se registran 42 casos diarios de este tipo de violación de los derechos humanos. Esto representa 15,2 por ciento más que lo que se reportó en 2020.



Bogotá es solo la punta del iceberg. El top tres de regiones donde más se presentan casos de abuso a los derechos de los niños y niñas, incluyendo agresión sexual, lo completan Antioquia y Valle del Cauca, que junto a Bogotá suman el 38 por ciento del total de casos que se registran en todo el territorio nacional.

De acuerdo con Ángela Rosales, directora nacional de Aldeas Infantiles, “ser niño o niña en Colombia es muy cruel, pues cada media hora un infante es víctima de agresión sexual y el sistema de bienestar lo revictimiza”. En esa vía, dice la experta, el sistema colombiano y de las ciudades no está armado para atender las necesidades de los niños y sus familias en condición de vulnerabilidad o víctimas de la violencia.



Por el lado de Bogotá, Rosales mencionó que el crecimiento en las denuncias de violencia infantil en todos los tipos en la ciudad se puede explicar por dos factores clave: el primero, la densidad poblacional de la capital es superior a la de otras ciudades importantes del país, lo que dificulta el control total del fenómeno.



Por otro lado, la distancia que tienen los ciudadanos de los lugares donde se ponen las denuncias; de ahí que el 70 por ciento de los casos en la ciudad nunca lleguen a ser denunciados.



Ahora bien, revisando los datos de la Secretaría de Salud entre enero y agosto, el último corte de la medición, las localidades donde más se presentan casos de violencia contra los niños y niñas son Kennedy, en primer lugar, con un registro del 14, 9 por ciento del total de casos de la capital; Ciudad Bolívar, que aporta 14,6 por ciento; Bosa, con el 11,9 por ciento; Suba y Usme, con el 9,5 y 9,1 por ciento, respectivamente.



Al mirar los datos de acuerdo con el tipo de violencia ejercida sobre los menores en Bogotá, el panorama es preocupante, toda vez que la violencia sexual ocupa el primer lugar, con un registro de 3.012 eventos, entre los cuales 82,5 por ciento son sufridos por niñas, mientras que el 17,5 por ciento son niños.



La violencia física completó 1.310 casos reportados, mientras que la categoría de negligencia para la protección de menores llegó a una cifra de 3.951 eventos. El abandono infantil y la violencia económica son otras dos categorías analizadas por la Secretaría de Salud, las cuales registraron 306 y 91 casos, respectivamente, con corte al 31 de agosto de 2021.

Yohana Jiménez, defensora de los derechos de la niñez y promotora de la prisión perpetua para violadores y asesinos de menores, dijo que el principal problema en las ciudades con altos índices de violencia contra los menores es la indiferencia. Bajo su óptica, no solo los padres deben ser garantes de la seguridad de los niños, sino todo el entorno, que denuncia y es vigilante de lo que pasa en los hogares con los menores.



“No se trata de que en cada casa se educa a los niños como papá y mamá lo determinen, porque ahí puede haber agresión y abuso. Se necesita que el entorno no sea indiferente y deje de decir: ‘yo no me meto ahí’ ”.

"No se trata de que en cada casa se educa a los niños como papá y mamá lo determinen, porque ahí puede haber agresión y abuso. Se necesita que el entorno no sea indiferente

Si bien la experta es enfática en que es importante enlazar todas las cadenas del proceso de cuidado de los niños, como la familia, el entorno y el Estado, también afirmó que es clave entender que lo que hace a Bogotá la ciudad con más casos es la facilidad de denuncia que hay en los cascos urbanos, pero en su análisis resalta que la cifra de hechos no denunciados en las poblaciones alejadas, rurales o ciudades intermedias es mucho más alta “porque la gente no puede acceder a los mecanismos de denuncia con facilidad, por tanto es menos visible para las autoridades”.



Finalmente, la ONG Aldeas Infantiles invita a la comunidad a unirse a la campaña #SoySuVoz, que busca aumentar el nivel de la denuncia en casos de violencia infantil, además, hace un llamado a las autoridades para aumentar la inversión pública en atención a la niñez y disponer de más servicios de atención para menores y familias vulnerables.

JONATHAN TORO

EL TIEMPO