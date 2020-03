Violencia de género en tiempos de encierro, otro desafío para Bogotá

La ciudad cumple hoy su décimo día de aislamiento, una medida creada para contener la curva de contagio de la covid-19, la pandemia que está azotando al mundo. Pero aunque este encierro es la única salida para hacerle frente a la enfermedad, la cuarentena ha dejado expuestas a miles de mujeres que quedaron encerradas con sus agresores.



La preocupación no es menor. En los primeros siete días, la Línea Púrpura, el canal habilitado para que las mujeres víctimas de violencia tengan orientación psicológica y jurídica, recibió 1.336 llamadas y el WhatsApp Púrpura, que tiene el mismo fin, atendió 1.197 solicitudes.

El panorama es desalentador. De las llamadas recibidas hubo 214 casos que requirieron atención en profundidad, específicamente por seis tipos de violencia así: 50 % psicológica, 23 % física, 19 % económica, 4 % patrimonial, 1 % verbal, y sí, también por violencia sexual en un 4 %, es decir, 9 atenciones.

¿Pero por qué incrementa la violencia de género en cuarentena? Hay varias razones, según Olga Amparo Sánchez, directora de La Casa de la Mujer. “Los agresores están 24 horas en las casas, esto hace que las mujeres estén mucho más expuestas y, además, imposibilitadas para denunciar”.



Por su parte, Claudia Mejía, directora de Sisma Mujer, explicó que “cuando hay una situación de extrema crisis, siempre recae más sobre los grupos poblacionales más vulnerables, específicamente sobre las mujeres”.



Al respecto, ONU Mujeres alertó sobre esta situación, pues, según estudios, durante el virus del Ébola y del Zika se demostró que los aislamientos y las cuarentenas tienden a aumentar la violencia contra las mujeres.



Con el coronavirus esto ya quedó demostrado. Según un reportaje, publicado en la revista Sixth Tone, en el condado Jianli (China) durante la cuarentena se triplicaron las denuncias por violencia doméstica, pasando de 47 reportes en febrero de 2018 a 162 en el mismo mes este año.

Ante esta situación, y con el ánimo de reducir al máximo el impacto que la cuarentena puede tener en la seguridad de las mujeres, el Distrito duplicó la atención para recibir alertas tempranas, denuncias y poder brindar orientación psicológica y jurídica.



‘En casa sin violencias’, así se denomina la red que incluye 35 líneas de atención distribuidas en todas las localidades con psicólogas y abogadas, y ocho casas de justicia en toda la ciudad (ver infografía).



Estos canales funcionan de lunes a viernes desde las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde, pero no son los únicos. Durante las 24 horas, todos los días de la semana, hay un equipo dirigido por la Secretaría de la Mujer que atiende la Línea Púrpura y el WhatsApp Púrpura; además, todas las Casas Refugio de Bogotá están habilitadas para recibir a las mujeres que requieran un lugar seguro para pasar la cuarentena.

Iniciativas ciudadanas

Olga Amparo Sánchez reconoció la labor que está haciendo el Distrito; sin embargo, alertó sobre los cuellos de botella que pueden tener las líneas de atención. “Normalmente, los agresores aíslan a las mujeres dejándolas incomunicadas, esto hace que se reduzca la opción que tienen para denunciar”, puntualizó.



Además, hizo un llamado a las autoridades para que se haga más difusión de las redes de apoyo, que “aunque han hecho un buen trabajo, muchas mujeres no tienen acceso a plataformas virtuales o tecnológicas”, por lo que sugirió perifoneo y difusión puerta a puerta.



Hay que resaltar que varias organizaciones de mujeres como la ‘Asamblea Popular de Mujeres de Suacha’ están liderando programas de donación y recolección de dinero y alimentos para apoyar a las familias y madres cabeza de hogar que no cuentan con los recursos necesarios para sobrevivir en la cuarentena.

Otros retos

A pesar de que la Secretaría de la Mujer está intentando atacar todos los frentes, la ONU alertó sobre lo que puede significar la cuarentena en términos de trabajo doméstico y actividades de cuidado, pues las cargas se pueden llegar a triplicar. Es importante recordar que 9 de cada 10 mujeres en Bogotá, en un día normal, dedican cinco horas y media a tareas relacionadas con el cuidado sin recibir remuneración.

La cosa se complica con las actividades escolares en casa, el teletrabajo y la atención doméstica.



Al respecto, Claudia Mejía explicó que esta no es la única preocupación, pues la tasa de informalidad y desempleo en mujeres es significativamente más alta que en hombres, lo que en época de pandemia las coloca en triple riesgo: salud, violencia y pobreza.



Mejía también explicó la importancia de priorizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres durante la cuarentena. “Muchas están teniendo que elegir entre comprar alimentos o productos básicos y acceder a mecanismos de control de fertilidad, eso genera que se incremente la tasa de embarazos no deseados”, afirmó.

Líneas de atención

Las mujeres que necesiten orientación psicológica o jurídica pueden comunicarse a las líneas de atención dispuestas en cada localidad (ver gráfico).



Adicionalmente, el Distrito tiene otros canales de atención. Si la vida de una mujer, niña, niño, adolescente o la de cualquier persona está en riesgo, usted puede reportarlo en la línea 123.



Si una niña, niño o adolescente sufre maltrato infantil, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene habilitada la línea 141 para recibir y atender estas denuncias.



Si una mujer es víctima de violencias fuera de Bogotá, puede reportarlo al 155.

Atención en Casas de Justicia

Ciudad Bolívar: 3108587005 - psierra@sdmujer.gov.co Bosa: 3206122020 - dmaturana@sdmujer.gov.co Usme: 3004866514 - yarodriguez@sdmujer.gov.co Kennedy: 3108673697 - ilondono@sdmujer.gov.co Barrios Unidos: 3134455842 - ecespedes@sdmujer.gov.co Fontibón: 3054271598 - nlenis@sdmujer.gov.co Suba: 3213464526 - ammongua@sdmujer.gov.co Usaquén: 3508925330 - ezuleta@sdmujer.gov.co

Las mujeres no perderán las ayudas por denunciar violencia intrafamiliar

Ante el anuncio del Distrito de implementar el programa Bogotá Solidaria en Casa para ayudar a 500.000 familias en condición de pobreza a pasar la cuarentena, la alcaldesa Claudia López afirmó que los beneficiarios tendrían que cumplir tres requisitos básicos, uno de ellos es que en sus hogares no haya denuncias por violencia intrafamiliar. Esta declaración tomó por sorpresa a varios sectores y organizaciones de mujeres, pues podría significar una reducción de las denuncias por miedo a perder el apoyo económico o en mercado.



EL TIEMPO habló con Diana Rodríguez, secretaria de la Mujer, quien aclaró las dudas al respecto.



“En esta alcaldía estamos muy atentos a la violencia contra las mujeres, niñas y niños; para prevenir que ocurra y tener distintas ayudas legales y psicosociales para las víctimas. Haber sufrido violencia en ningún momento implica que las mujeres no recibirán su subsidio, pues ni más faltaba que fueran víctimas y, además, no tuvieran los beneficios para sobrellevar el aislamiento. Así que tranquilas mujeres: recibirán sus subsidios y también dispondremos de toda la institucionalidad para protegerlas cuando reporten o denuncien. Lo que queremos es mandar el mensaje de que la violencia no se justifica bajo ninguna circunstancia”, respondió Rodríguez.

ANA MARÍA MONTOYA Z.

EL TIEMPO

anamon@eltiempo.com