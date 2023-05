El fiscal general, Francisco Barbosa, entregó importantes datos en materia de seguridad para Bogotá. Según el alto funcionario, luego de hacer una revisión del panorama delictivo en la capital, se pudo concluir que en la ciudad delitos como el hurto, el homicidio, el feminicidio, la violencia sexual e intrafamiliar mantienen la tendencia y no han presentado reducciones significativas durante los últimos meses. Señala el fiscal que esto es debido a que no “hay una política efectiva de prevención del delito por parte de la Policía Nacional ni del Gobierno Nacional”.



Los homicidios han aumentado 12% en la ciudad. Foto: Archivo EL TIEMPO

"Es bueno que el presidente de la República, en vez de hablar tanto, se dedique más bien a leer las estadísticas y qué es lo que hacen las instituciones, que se dedique a estudiar las cifras”. FACEBOOK

Y es que según las estadísticas de la Fiscalía, tan solo en Bogotá, se cometen más del 30% de todos los delitos del país. Por ejemplo, entre enero y abril de este año, delitos como el homicidio aumentaron 12 por ciento; el hurto a entidades financieras 50 por ciento (pasando de 2 a 3 casos).



El hurto a personas creció por encima del 11 por ciento al igual que el hurto a residencias. El hurto de automotores lo hizo con un 6,4 por ciento.



“Es bueno que el presidente de la República, en vez de hablar tanto, se dedique más bien a leer las estadísticas y qué es lo que hacen las instituciones, porque es muy fácil hablar mal, pero más bien que se dedique a estudiar las cifras que estamos dando”, dijo el fiscal Barbosa.



Ante esto la Fiscalía dice que ha entregado importantes resultados en materia de seguridad y que, a pesar de que la tendencia criminal se ha mantenido en la ciudad, la entidad logró resolver más casos. “Pasamos de 57% de casos de feminicidio resuelto en 2020 a 100% hoy en Bogotá. Pasamos de 45% de homicidios en mujeres al 74% de casos resueltos”

Facebook Twitter Linkedin

Presidente Gustavo Petro y fiscal Francisco Barbosa Foto: Archivo EL TIEMPO

Por el lado del homicidio, el fiscal señaló que el porcentaje de resolución de los casos está por encima del 45% y que es superior al 32% que se llevaba adelantado cuando inició su gestión. “Gracias al trabajo y al equipo de la seccional Bogotá, de la misionalidad de la señora vicefiscal general y del trabajo de la directora de seguridad territorial hoy estamos por encima del 40%”.



El gran avance de materia investigativa en la capital del país se ha dado frente al delito de la violencia sexual. Según Barbosa, se pasó de 6% en efectividad de resolución de los casos a 36%. Respecto a la violencia intrafamiliar, la cifra pasó del 5% de casos resueltos a 36%. “violar mujeres en Bogotá, básicamente, era una acción impune”, señaló el fiscal.



Ahora, el informe presentado por el ente investigador también denuncia que hay una baja efectividad en la ejecución de las órdenes de captura pues según esto, en la ciudad hay 266 órdenes de captura pendientes por materialización de personas implicadas con hechos de homicidios dolosos y siete por feminicidio.



“Esas órdenes de captura ya las tiene la Policía Nacional (...) yo le he dicho a todos los directores seccionales que, como no están creyendo en las cifras, pues que impriman las órdenes de captura y de las pongan a los funcionarios de la Policía y del Ejército para que capturen y que tomen fotos para que se compruebe, porque donde se sigan produciendo los delitos los responsable son las autoridades administrativas de este país porque no están evitando los crímenes”, anotó Barbosa.





JONATHAN TORO ROMERO

REDACCIÓN BOGOTÁ/ SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

DENUNCIAS A: TORJOH@ELTIEMPO.COM