Video: Colados le dieron una golpiza a vigilantes de TransMilenio

Los dos vigilantes fueron agredidos por varias personas que intentaban colarse dentro del portal 20 de julio de TransMilenio. A uno de los guardas de seguridad le dieron siete días de incapacidad por las lesiones que sufrió luego de la golpiza que quedó grabada en una video de celular que hicieron varios usuarios que a esa hora se encontraban dentro del portal.

En las grabaciones de observa como los ciudadanos se enfrentaron a los guardas, quienes poco podían hacer ante la multitud que los atacaba luego que trataran de impedir la colada masiva en el portal del 20 de julio.



Para los usuarios es 'normal' que la gente ingrese al portal sin pagar. Uno de los vigilantes terminó herido con arma blanca y tuvo que ser trasladado a un centro asistencial en donde fue atendido.

Las agresiones se registraron en el portal 20 de julio

Durante el enfrentamiento también resultaron heridos varios auxiliares de Policía que intentaron mediar en la golpiza que recibían los guardas de seguridad.



Aunque hoy no hay una cifra exacta del total de la gente que se cuela en el sistema, expertos en el tema estiman que esta puede ser cercana a las 250.000 personas diarias.

El concejal Emel Rojas, de Colombia Justa Libres denunció, que no solo los colados ingresan sin pagar, tampoco cancelan los comparendos que les imponen.



"Entre agosto de 2017 y agosto de 2018 se impusieron un total 41.671 comparendos por evadir el pago del pasaje o salir e ingresar a las estaciones por sitios distintos a los torniquetes. De los anteriores comparendos 12.470 fueron conmutados por cursos pedagógicos y tan solo 328 fueron pagados en dinero por parte de los infractores, quedando 28.873 comparendos que no han sido ni conmutados ni pagados y sobre los cuales no existe ninguna acción por parte de la Administración Distrital para forzar su pago", señaló el cabildante.



Agregó que estos comparendos sobre los cuales no se ha ejercido ninguna acción suman 4.762 millones de pesos, los cuales el sistema está requiriendo de forma urgente.



REDACCIÓN BOGOTÁ

