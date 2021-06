Vigilante y venezolanos se reconcilian tras denuncia por xenofobia

Luego de que una vigilante y dos venezolanos protagonizaron una escena catalogada como un acto de xenofobia, en el Carulla de la calle 140, en el sector de Cedritos, la trabajadora pidió pedirles excusas públicas a los dos clientes. "De pronto no fue nuestro mejor momento, les pido disculpas, yo sé por el momento que están pasando, tengo familiares venezolanos".

En Carulla creemos que escuchar y entender a los demás es el primer paso para la reconciliación.

Así lo demostraron Everts Urbina, Rappitendero, y Sujey Montaño, vigilante. Un encuentro que es ejemplo de comprensión y empatía para todos. pic.twitter.com/0KV96bGFtP — Placeres Carulla (@PlaceresCarulla) June 11, 2021

Según las primeras versiones de los hechos, todo sucedió el sábado pasado, en horas de la noche, en el reconocido Carulla, 24 horas, de la Calle 140, ubicado en el sector de Cedritos de la ciudad de Bogotá.

Lea también: El vandalismo tiene a Bogotá en cuidados intensivos.

En ese lugar, personal de seguridad le pidió a un grupo de venezolanos que habría realizado una compra la posibilidad de revisar sus bolsas de mercado. Uno de los extranjeros sacó su celular al ver que una mujer que trabajaba en la tienda comenzó a sacar de las bolsas todos los productos que ellos habían comprado.

“Esta es la señorita del Carulla de la 140 revisándonos. Está molesta porque le digo que por qué a los demás clientes no los revisa, solamente a nosotros dos”, sostuvo el hombre.



El argumento de la mujer fue que las personas de ese país ya tenían un historial de incidentes relacionados con pequeños robos en ese almacén. Frente a esta explicación los venezolanos le habría dicho que los colombianos también tenían una historia pero relacionada con droga. Es decir, hubo ofensas de parte y parte, según varios testigos.



“Bueno, ¿y si somos drogadictos qué haces aquí?, ¿por qué no te devuelves?”, le dijo la vigilante. El extranjero se ofuscó por esa respuesta y le recordó a la mujer que los colombianos también migraron hacia el país vecino años atrás. La mujer le respondió: “Gracias a Dios no he salido del país, a ir a comer mierda en otra parte prefiero comerla aquí”, sostuvo.

Lea también: En un solo día hubo 36 policías y 32 civiles heridos en las calles.

Luego de revisar y percatarse de que los clientes habían pagado todo, dejó todos los productos regados en el carro de mercado y no quiso devolverlos a la bolsa.

“El incidente sucedió el sábado 5 de junio; a las siguientes horas nos comunicamos con la persona, le pedimos excusas, le aclaramos lo sucedido y le explicamos que se trataba de un error de una de las vigilantes contratada por medio de un servicio tercerizado, y por supuesto no de una política de la marca. Hemos iniciado un refuerzo de nuestro programa de seguridad con amabilidad para evitar que hechos como estos se vuelvan a presentar”, dijeron voceros de la tienda.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com