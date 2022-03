Un nuevo caso de intolerancia se presentó en el sector de Madelena en Soacha, en el Sur de Bogotá, cuando el mensajero Ronald Triana se disponía a entregar una encomienda.

Según explicó hubo un altercado con el vigilante que terminó en un violento ataque. “Cuando yo estaba dejando la encomienda en la portería le dije al señor que me firmara la prueba de entrega que es un documento que yo tengo que llevar a la oficina. Él pensó que yo lo estaba gritando o tratando mal y comenzó a insultarme”.

En el video se ve cómo los dos discuten. “Él me decía que no me fuera a estrellar con él, que yo no sabía quién era y pues yo solo le decía que no lo estaba gritando y que lo único que necesitaba era que me firmara el recibido”.

De un momento a otro, dice la víctima, el vigilante comienza a gritarle groserías y finalmente le muestra un machete. “Yo del susto le dije que no había necesidad de que me mostrara esa arma sino que me firmara y ya”.

Lo que pasó después fue que el vigilante lo agredió con el machete en la espalda. “Luego llegó el administrador, me intimidaron, no me dejaron salir. Ese señor me causó tres heridas graves en la espalda”.

Al día siguiente, la víctima interpuso la denuncia en la Fiscalía y se realizó las revisiones del caso en Medicina Legal.

