Los cuidados que usted debe tener en casa por los vientos de agosto

Llegó agosto con sus fuertes vientos. Ante este fenómeno natural, que se presenta año tras año, el Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (IDIGER) entrega una serie de recomendaciones a los habitantes de Bogotá.



"En esta época se presentan fuertes vientos que se pueden convertir en vendavales, afectando la estabilidad de árboles, cubiertas de viviendas, antenas, entre otros elementos expuestos a las fuerzas del viento", advierte el Idiger.

Solo este año, desde enero hasta la fecha, se han presentado 29 vendavales en las localidades de Santa Fe, Cristóbal, Usme, Engativá, Suba, Barrios Unidos, Puente Aranda, y Rafael Uribe Uribe.



Y, en 2019, los fuertes vientos afectaron 141 familias (424 adultos, 211 niños) que tuvieron que evacuar sus hogares de manera preventiva.

Para evitar accidentes tenga en cuenta estas recomendaciones para agosto:

- Asegurar los techos en los hogares, las industrias y demás edificaciones.



- Si hay un vendaval cerca a usted, asegurarse de que las tejas permanecen en su sitio y en buen estado. De lo contrario, deben ser reparadas rápidamente





- Prestar atención a los árboles, especialmente los que tengan edad avanzada,

los que tengan inclinaciones o presenten riesgo de caer.



- Prestar atención a las líneas de energía (incluye postes, cableado ytorres de transmisión)



- Asegurar pancartas, avisos publicitarios y pasacalles.



- Mantener las ventanas cerradas en edificios altos para evitar que se cierren de

forma intempestiva. Un ventarrón y un fuerte cierre puede terminar en vidrios rotos.



- En caso de existir afectación en cableado, dejando expuesto el interior del mismo,

no se debe acercar ninguna persona. Llame al 123 para pedir reparación.



- Cerrar y asegurar puertas y ventanas, especialmente las exteriores.



- Para equilibrar presiones, puede abrir una de las ventanas o puertas de su casa, del lado opuesto al que sopla el viento.



- Guardar todos los objetos como toldos, tiestos, muebles, etc, que puedan ser

levantados o arrastrados por el viento.



- Evitar protegerse del viento en zonas próximas a muros, tapias o árboles.



- No salir de casa durante vendavales.



- En caso de que el vendaval suceda en su lugar de trabajo, debe dirigirse al sótano o a algún pasillo interior del piso bajo, guardar la calma y seguir las recomendaciones de seguridad de laedificación.



- Tener una reserva de agua potable así como de linterna y un equipo de radio con pilas de repuesto para ambos.

Finalmente, tenga presente que toda emergencia por vendaval puede ser reportada al 123.

