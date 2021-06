Videos: policías golpean a hombre que grababa disturbios en Madrid

La noche de este lunes 28 de junio se presentaron fuertes confrontaciones entre miembros de la Fuerza Pública y manifestantes. Esto se dio durante el cumplimiento de dos meses de paro nacional.



Varios hechos violentos se presentaron en Madrid, Cundinamarca. Según cifras oficiales de la Administración Municipal, catorce policías y cinco civiles resultaron heridos por los enfrentamientos.



(Además: Envían queja por el paro contra representantes a Comisión de Ética).

Andrés Morales, un reportero gráfico que documentaba la situación sobre la calle séptima del municipio, dijo que un grupo de uniformados del Esmad lo agredió.



Esto quedó registrado en video.



(Le puede interesar: Dos jóvenes líderes hablan sobre los dos meses del paro nacional).

Ataque de Esmad . Momento en el que agreden a Andrés. Foto: Andrés Morales

“He estado en todos los disturbios (...) yo no escondo mi identidad. Yo no salgo a tirar piedras, solo salgo a hacer registro”, contó Andrés en conversación con el Noctámbulo de CityTv.



En el video se ve que algunos miembros del Esmad lanzan aturdidoras a los escudos de las personas de la denominada ‘primera línea’. Los manifestantes retroceden y los uniformados avanzan.



(Siga leyendo: El orgullo de ‘resistir’ en el Paro Nacional).



En el metraje se ve que, tras ello, tres efectivos del Esmad atacan a Andrés. En otro video se muestra cuando, al parecer, le quitan el celular.

Ataque de Esmad . Momento en el que atacan a Andrés Foto: Manifestante

“El proceder de los miembros del Esmad, que estaban enfrentando a la primera línea de escudos, fue disipar la protesta con gases lacrimógenos y aturdidoras. Ahí los muchachos retroceden y yo me quedo grabando cuando vienen a tumbarme. Entonces procedieron a golpearme y a tratar de quitarme el celular”, mencionó.



Según un video publicado en las redes sociales de Andrés, él ha documentado los enfrentamientos en varias zonas de Madrid en el marco del paro nacional.



(Además: Alcaldesa prohíbe aglomeraciones en portales de Suba y Las Américas).



Él enfatizó en que no hace parte de los manifestantes que lanzan elementos en contra de las autoridades. Su trabajo es registrar lo que sucede en el municipio.



“Procederé a hacer la respectiva denuncia porque yo nunca violento a nadie, nunca tiro piedras. Simplemente estoy haciendo el registro de lo que sucede (...) Estaba ejerciendo como fotógrafo y videógrafo. Como pude me les solté, se robaron mi celular y una memoria”, aseguró.



(Le recomendamos: ¿Qué significa la diferencia de cifras entre ONU y el Gobierno?).

Procederé a hacer la respectiva denuncia FACEBOOK

TWITTER

Andrés dijo que uno de los uniformados lo hizo caer al piso, “otro llegó por mi espalda, me quitaron el escudo, que tenía amarrado al brazo, me arrastraron y me quitaron la careta, las gafas, me dieron patadas y puños en la cara y me pisaron los dedos de la mano”.



El reportero también aseguró que su dispositivo celular “se lo quedaron ellos”. A raíz de esto bloqueó su dispositivo y las cuentas que tenía vinculadas.



(Siga leyendo: Indagan responsabilidad del Esmad en muerte de dos jóvenes en Bogotá).



“El Esmad me entregó a la policía, ellos me esposaron en el piso, pero yo forcejee y me quité una de las esposas y me alejé arrastrándome. Llegaron los muchachos, que estaban en el lugar, y me auxiliaron”.



“A parte de los golpes me encuentro bien”, concluyó.



EL TIEMPO se comunicó con el comandante de la Policía de Madrid, Cundinamarca, para conocer su versión de los hechos, quien nos remitió a la Oficina de Comunicaciones de la Policía de Cundinamarca.



Esta última dijo, hasta el momento, no tener información sobre el caso del reportero gráfico agredido en las últimas horas.

Más noticias