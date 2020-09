En video: las evidencias de abuso policial que entregó Claudia López

Un video de casi 10 minutos publicado este jueves por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en su cuenta de Twitter, hace parte de las evidencias que la Alcaldía hizo llegar a los organismos de control sobre posibles hechos de abuso policial la semana pasada.

La alcaldesa informó que este jueves las entregó al Concejo de la ciudad, como ya lo había hecho al Presidente de la República, Iván Duque, y a la Fiscalía, Procuraduría y organismos internacionales "sobre vandalismo y uso indiscriminado de armas de fuego por parte de algunos policías el 9 y 19 de septiembre", escribió.

Hoy presenté al @ConcejoDeBogota un fragmento de las evidencias entregadas primero al Presidente, y luego a la Procuraduría, Fiscalía y Organismos Internacionales sobre vandalismo y uso indiscriminado de armas de fuego por parte de algunos policías el 9 y 10 de septiembre. pic.twitter.com/qS4KBWh1UL — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) September 17, 2020

En el video se aprecia, primero, la conocida escena del ataque policial a Javier Humberto Ordóñez, que le causó la muerte. Posteriormente, muestra a una familiar de Jaider Fonseca quien dice que "era un niño" y no estaba armado. Según la familia de Fonseca, este recibió cuatro disparos. "No fue una bala perdida, a él lo acribillaron", dijo el domingo su pareja en el acto de reconciliación programado por la Alcaldía.



A continuación, un video muestra a un numeroso grupo de policías en el CAI Verbenal que se reúnen detrás de la estructura y luego salen desde allí disparando indiscriminadamente contra los civiles que están al final de la calle.



"¡Están dando bala!", se escucha a una persona que graba, mientras se suceden decenas de detonaciones y la gente corre. Incluso, en algún momento el humo de los gases lacrimógenos se interpone, ocultando la visión de los policías, pero estos continúan disparando.



Otro fragmento del video muestra a un policía, en esa misma zona, disparando de frente, a pesar de que no se evidencia que esté en riesgo su vida, ni que lo estén enfrentando.



En otro fragmento, grabado en El Rincón, Suba, se ve el momento cuando un civil cae herido al asfalto, según las personas que están presentes, por la policía.



Los videos muestran circunstancias en las que los policías que dispararon sus armas de fuego lo hicieron sin estar en riesgo directo, porque lo hacen incluso acompañados de otras decenas de efectivos, tanto de la Policía como del Esmad, que solo miran.



Además, recoge testimonios de personas que resultaron heridas y sobrevivieron, que cuentan cómo terminaron en medio de la confrontación, pero no vieron con certeza quién o quiénes les disparó.



Los relatos dan cuenta de que algunos heridos ni siquiera estaban en la vía pública, sino que recibieron los impactos mientras trataban de resguardarse en sus casas.



El video también recoge escenas que muestran la violencia con la que manifestantes atacaron a la policía en zonas como Villa Luz, en Engativá, o en Usaquén, donde grupos numerosos lincharon a uniformados que estaban solos.



Sin embargo, la mayoría de las evidencias apuntan a mostrar excesos de los policías, así como irregularidades como el ocultamiento de la identificación oficial para atacar a civiles, el encerramiento con motocicletas a personas en calles despobladas.



La mayor parte del video recoge hechos ocurridos la noche del 9 de septiembre, y al final muestra otros que sucedieron al día siguiente.



Ese día, grupos de jóvenes atracaron buses en Suba, pero también la policía disparó contra civiles en Fontibón, según muestran las imágenes. En Tunjuelito, una turba la emprendió contra dos policías, hasta que los redujo y, ya en el suelo, los siguió pateando. Ese mismo comportamiento emprendieron los policías en otras zonas contra civiles reducidos, como muestran otros fragmentos del video.



También muestra cómo, en San Cristóbal, personas de civil disparaban protegidas por policías uniformados.



"Necesitamos conocer toda la verdad y que se haga justicia", dice el video al final, tras pedir perdón, de nuevo, por las víctimas mortales y personas heridas de esas dos violentas jornadas que se desarrollaron hace una semana.



