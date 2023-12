Video: valientes meseros frustran robo en restaurante de Bogotá

Nuevamente fue denunciado un caso de hurto al interior de un establecimiento comercial en Bogotá, cuando la víctima se encontraba almorzando.



Sin embargo, en esta ocasión el acto delictivo logró ser frustrado por los trabajadores del lugar, quienes actuaron rápidamente para evitarlo y enfrentaron al presunto ladrón.

Con un video de cámaras de seguridad, difundido por redes sociales, el periodista David Chato Romero, denunció que por poco le roban sus pertenencias este martes 5 de diciembre, en un restaurante conocido como Parrilla 15.



En la grabación se evidencia que Romero estaba almorzando en en una mesa ubicada hacia el centro del local, y dejó en el piso, junto a él, el morral en el que llevaba sus pertenencias.



Mientras estaba distraído y hablando con su mamá, quien lo acompañaba en la mesa, llegaron dos sujetos al restaurante. Uno de ellos se sentó en la silla de al lado y el otro se quedó de pie.



Los presuntos ladrones vestían trajes, llevaban un maletín y simulaban estar hablando por celular.



Se observa a David Chato Romero almorzando, y con su morral a un costado. Foto: Tomada de redes sociales

Pocos segundos después, se alcanza a observar cómo el hombre sentado junto a David Chato se fija en su maleta y se ubica de manera que pueda alcanzarla con el pie.



Mientras intenta acercar el morral negro hacia él, para luego llevárselo, su acompañante busca tapar con su cuerpo la vista de las demás personas.



Sin embargo, dos jóvenes que trabajan en el restaurante como meseros logran darse cuenta y enfrentan a los hombres, les reclaman el hecho y advierten a la víctima.



Aunque estos intentan huir, llegan más empleados y los retienen mientras se hace el llamado a las autoridades.

Dos sujetos acaban de intentar robarme una maleta mientras almorzaba con mi madre. Gracias a los empleados del restaurante, cansados de los frecuentes robos en su local, fue posible que @PoliciaBogota los capturara. Estoy presentando la denuncia. @ClaudiaLopez pic.twitter.com/isAmAHYKWu — David Chato Romero (@ChatoRomero) December 5, 2023

"Gracias a los empleados del restaurante, cansados de los frecuentes robos en su local, fue posible que la Policía los capturara. Estoy presentando la denuncia", dijo el comunicador en sus redes sociales.



Sin embargo, al no llevar a cabo lo cometido, los presuntos ladrones no iniciaron un proceso por hurto, y únicamente estarán durante 36 horas en un CPT.



"Legalmente es lo único que se puede hacer porque el hurto no se cometió. Mi gratitud a patrulleros y oficiales que atendieron el caso", añadió la víctima.



Es preciso mencionar que, en promedio se registran 409 robos a personas cada día en Bogotá, según datos de la Secretaría de Seguridad y del Sistema Estadístico de la Policía Nacional (Siedco), con registros del primer semestre de 2023.



En los primeros seis meses se reportaron 74.074 hurtos en la capital. Siendo esta la cifra más alta en los últimos 13 años, si se compara con las de los mismos periodos.

