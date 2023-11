Video: un carro se volcó en medio de un trágico accidente de tránsito en Puente Aranda

Sobre las 5:57 de la mañana de este jueves, un fuerte estruendo sorprendió a los habitantes del barrio Galán, en la localidad de Puente Aranda. En el lugar dos automóviles particulares, que iban a gran velocidad, protagonizaron un grave choque.



Según quedo registrado en Cámaras de seguridad, un carro azul chocó de frente contra el lateral derecho de un particular gris, lo que terminó ocasionando que este último se volcara.

En el lugar del accidente hay una intersección, en la cual se encontraron los dos vehículos. El carro gris era el que llevaba la vía, y en menos de dos segundos aparece el automotor azul que lo choca por un lado, según vecinos, por haber hecho caso omiso a la señal de 'pare'.



Tan pronto como colisionan, el que llevaba la vía termina volcado unos metros más adelante.

Accidente de tránsito. Foto: CityTv.

El violento choque causó alarma entre los habitantes del barrio residencial, quienes acudieron a la escena rápidamente.



"El señor venía a toda velocidad y cuando el otro iba pasando lo impactó y este dio el bote", explicó uno de los testigos a CityTv.



Los vecinos que presenciaron el hecho también señalaron que, al parecer, el conductor del vehículo azul intentó huir. No obstante, un grupo de motociclistas circulaba por la vía se atravesaron para impedirlo.



"El hombre dio reversa y se iba a volar, pero dos motos se le atravesaron", añadió el testigo.



Por otro lado, la comunidad también cree que el sujeto, quien no habría hecho caso a la señal de 'pare', iba en presunto estado de embriaguez o bajo los efectos de alguna sustancia. Sin embargo, esto no fue confirmado por las autoridades.



Dos personas resultaron heridas por el fuerte impacto y debieron ser trasladadas a un centro asistencial por dos unidades de ambulancia.

Aumentan víctimas de accidentes en Bogotá

Según cifras del observatorio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en lo que va corrido de este 2023 han resultado 458 personas víctimas (fatales y no fatales) en accidentes de tránsito en Bogotá.



Esto significa un aumento del 4,81 % en comparación con las 437 del mismo periodo en el año pasado.



Los actores viales que han resultado más afectados son los que viajaban en moto, seguidos de los peatones.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

