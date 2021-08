En video: brutal y violento robo de ladrones que acechan en un carro rojo

La inseguridad en Bogotá mantiene en alerta a todos los capitalinos.



Hay cierta sensación de incertidumbre frente a diversas modalidades de robo y hurto que, en muchas ocasiones, le cuestan la vida a quienes se oponen a entregar sus pertenencias.

Por redes sociales suelen circular metrajes de cámaras de seguridad que evidencian la crudeza con la cual los delincuentes llevan a cabo sus infames cometidos. Crean toda una opereta, un ‘modus operandi’, para abordar a sus víctimas y despojarlas de todo lo que tienen.



Esto es, por ejemplo, lo que hace la denominada ‘banda del carro rojo’, un grupo de hampones que siguen a sus víctimas haciendo uso de un vehículo rojo. Aguardan a que la víctima esté en una zona desolada y la abordan. La golpean. La ultrajan. La amenazan.

El lamentable acecho

Este es el vehículo en el cual se movilizan los delincuentes. Foto: CityTv

Los robos de la banda del carro rojo salieron a la luz este sábado 21 de agosto, cuando se dieron a conocer las imágenes de una cámara de seguridad que registró uno de los asaltos.



En el metraje se ve que una mujer transita por las calles de la ciudad mientras el vehículo, medianamente rezagado, acecha.



Llega un momento cuando ella está en una calle desolada. Y ahí los hampones bajan del vehículo y la abordan.



Y no solo la roban: en el video se ve cómo la patean y la golpean por, supuestamente, resistirse.



Ella, desde el suelo, les entrega todo lo que lleva consigo.



No tiene otra opción.



Otras denuncias de ese mismo sábado, y justo después de la viralización de este metraje, mostraron el momento cuando la misma banda abordó a un taxista. Él intentó seguirlos después del robo, sin embargo, se vio obligado a huir para no poner en peligro su vida.

Una esperanza diluida

Frente a esto, el lunes en la noche se viralizó una imagen de la supuesta captura de uno de los miembros de la banda y la presunta inmovilización del vehículo, sin embargo, esto resultó ser falso: los hampones aún siguen libres.



Según el Noctámbulo, de ‘CityNoticias’, la policía aún está en la investigación y mantiene una recompensa de hasta 40 millones de pesos.



“Tenemos evidencias en video, estamos recolectando testimonios (…) confiamos en que esta acción conjunta permita desarticular esa estructura y llevar a la justicia a los responsables”, indicó el secretario de Seguridad Aníbal Fernández de Soto.

Las autoridades también están a la espera del aviso de la mujer víctima del violento robo que se viralizó en redes sociales, pues con su denuncia formal el proceso avanzaría de forma mucho más significativa.

Según el Boletín de Indicadores de Seguridad y Convivencia, emitido por la Secretaría de Seguridad en el pasado mes de marzo, hubo un aumento en la actividad delictiva en la capital frente a ese mismo mes de 2020.



Dice la página oficial del Concejo de Bogotá que “las lesiones personales, el hurto a personas, el hurto de automotores y motocicletas, el hurto de celulares y bicicletas son las acciones delictivas más concurrentes en la ciudad”.

