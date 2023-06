Un caso de maltrato animal fue difundido en las últimas horas a través de las redes sociales, en imágenes quedó registrado el momento exacto cuando un perrito quedó suspendido en el aire tras caerse por una ventana del conjunto residencial.



En un video compartido a través de TikTok, se observa cómo el can queda colgado de su collar, luego de salirse por la ventana de uno de los apartamentos del conjunto residencial ubicado en el municipio de Soacha.



El animal permaneció varios minutos suspendido en el aire y no cayó al vacío gracias a su collar, que era el único elemento que lo mantenía sujetado a la ventana para no caer al suelo desde el tercer piso.

El hombre se subió en los hombros del guarda. Foto: TikTok: @dianagnu

Dos vigilantes y un vecino de los apartamentos fueron quienes hicieron todo lo posible para rescatar al perrito que movía sus patas de forma desesperada sin entender la situación. Con gran ingenio, los hombres decidieron colocar una silla para treparse y alcanzar al animal que estaba suspendido a más de dos pisos de altura.



Un hombre de camisa blanca y gorra decidió treparse en los hombros del guarda de seguridad, quien se subió a la silla, y con todas sus fuerzas, lo empujó para que atrapara al can que de milagro no murió.

En un primer intento no lograron agarrar al can, pero gracias al vecino del segundo piso que abrió la ventana, el hombre escaló por la reja, soltó al perrito del collar, lo tomó en sus brazos y lo introdujo por la ranura de la ventana; posteriormente, el guardia de seguridad ayudó al hombre a bajar y salir ileso de la situación.



Al parecer, este caso se dio porque los dueños de la mascota lo amarraron dentro del apartamento y cerca de la ventana que se encontraba abierta. Por fortuna, el collar estaba diseñado para sostener al perrito del pecho y no ahogarlo al momento de la caída desde el tercer piso.

HAROLD YEPES

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

