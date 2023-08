La policía de Bogotá sigue haciendo diferentes operativos para desmantelar bandas criminales que están en diferentes barrios de Bogotá. La mayoría de estos suelen ser peligrosos, pues algunos agentes se infiltran a estas mismas bandas delincuenciales para tener más información sobre lo que planean hacer.

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó la realización de 36 allanamientos y la captura de 32 individuos en operativos contra una de las bandas criminales más peligrosas de la ciudad, la cual opera en el sur y oriente de la capital. Para que esto fuera posible, hubo agentes encubiertos durante más de nueve meses en la zona.



Recientemente, se dio a conocer que uno de los agentes encubiertos del CTI fue descubierto mientras intentaba comprar estupefacientes. Este momento fue grabado con una cámara encubierta que tenía en su pecho, en el video se puede ver que los delincuentes sospecharon que no era un cliente y empezaron a preguntar por su identidad.



En la grabación se logra escuchar la conversación que tuvo el agente con los delincuentes.



Distribuidor: “¿ustedes han atendido a este señor?”

Agente infiltrado: “claro, yo he comprado aquí arriba”.

Distribuidor 2: “No, yo no le he pillado, nunca en la puta vida, ñero”

Agente infiltrado: “Claro, yo he comprado aquí arriba en el plano”.

Traficante: “¿Quién lo ha atendido a usted?”.

Agente infiltrado: “Una nenita”.

Traficante 2: ”¿Cuál nenita?”.

Agente infiltrado: “Una nenita que estaba ahí, hace como cuatro o cinco días”.

Traficante 2: “Qué mentira socio”.

Agente infiltrado: “:No sé cómo se llama la hembrita”.



La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó la realización de 36 allanamientos y la captura de 32 individuos en operativos contra una de las bandas criminales. Foto: iStock

Cuando se sintió descubierto, optó por correr para evitar ser atrapado. Afortunadamente, en su camino se encontró con una patrulla de policía y le comentó a los uniformados cuál era su rol dentro de la investigación.



Los delincuentes, que estaban persiguiéndolo, le comentaron a los policías que él era un ladrón. Este fue el material probatorio que recolectaron durante el tiempo que trabajaron los policías encubiertos para desmantelar las bandas criminales dedicadas al microtráfico conocidas como La Ollada y Entre Nubes.



Además, la autoridades lograron interceptar algunas llamadas en las que los delincuentes planeaban infiltrar protestas en la capital, con el objetivo de atentar contra la vida de los policías con el uso de botellas con gasolina.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

