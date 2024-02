Video | Nuevo robo masivo en Bogotá: hombre armado ingresó a restaurante de Usaquén

Un nuevo caso de robo masivo en un establecimiento comercial se presentó en la ciudad de Bogotá.



Un hombre ingresó con arma de fuego a hurtar las pertenencias de los comensales en un restaurante ubicado en la localidad de Usaquén. El momento fue captado por las cámaras de seguridad del establecimiento.



Según informó City tv, los hechos sucedieron hacia las 8:15 p. m. del jueves 8 de febrero, cuando un sujeto intimidó a los comensales y se llevó varios objetos de valor.



“Inmediatamente llega a dos mesas, amenaza y pide los celulares. Luego, va hacia el fondo del local, nos amenaza a mi esposa y a mí, nos pide pertenencias. No entendemos qué sucedió, pero inmediatamente se arrepintió y volvió afuera, no nos robó a nosotros, solamente a los comensales”, relató el dueño del restaurante, quien prefirió proteger su identidad, al citado medio.



Aparentemente, el ladrón y su cómplice, quienes se movilizaban en una motocicleta, estuvieron durante aproximadamente 30 minutos estudiando la zona y, tras esperar a que una patrulla se alejara para cometer el robo, llevándose celulares, joyas y billeteras de los seis clientes que se encontraban allí.

Incluso, el dueño del establecimiento aseguró que podía haber ciertas coincidencias con la moto con la que se había cometido un hurto similar en la zona: “Viendo los videos de los otros robos, en otros restaurantes, pudimos percibir con mi esposa que la moto que vimos en otros de los videos [del robo en] la 116 era muy similar a la que vimos en los videos de seguridad de acá del sector, en nuestro local”, aseveró.

Nuevo robo masivo en Usaquén. Los delincuentes se llevaron celulares, joyas y billeteras. Detalles esta noche con @Nia_Maldonadoo #CityNoticias pic.twitter.com/yOWJhtrr10 — Johnatan Nieto B. (@jnietoblanco) February 15, 2024

Los dueños también hacen un llamado a las autoridades a reforzar más la seguridad. Indican que, aunque hay patrullas que hacen rondas durante el día, “de pronto, por lo álgido del comercio de la zona, no sé si haga falta más presencia de uniformados”, indicó.



A este caso se suma otro en el que hurtaron dos computadores en otro comercio, en la tarde de este miércoles 14 de febrero. Esto sucedió en una línea hotelera ubicada en la localidad de Chapinero, informó Citytv.



Un hombre que se encontraba en el lugar se llevó dos computadores de alta gama, avaluados hasta en 10 millones de pesos.



Los hurtos masivos en comercios se están convirtiendo en un nuevo dolor de cabeza en la capital. En menos de un mes se han presentado seis casos.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS*

*Con informe de Estefanía Maldonado

