Helen, una menor de ocho años que había sido arrollada por una motocicleta hace apenas una semana, falleció en las últimas horas producto de las heridas que le dejó el accidente.



Este lunes, sobre las 3 p.m., se dio el deceso de la pequeña, que había sido víctima del siniestro ocurrido frente a su casa, en la localidad de San Cristóbal.



Y en las últimas horas, con el video de lo sucedido, su familia relató cómo fue el fatídico accidente, en charla con Citytv, de la Casa Editorial EL TIEMPO.



Muere menor tras ser arrollada frente a su casa

Según se ve en las imágenes de lo ocurrido, la menor fue arrollada por un motociclista que pasaba frente a su casa.



"La niña iba a atravesar la calle... pasó primero un SITP, y vio que el bus se alejó, pero no se dio cuenta de que venía la moto...", relató Gregorio Alfonso, abuelo de la menor, en diálogo con Nicolás Romero, de Citytv.



La madre de la menor fallecida. Foto: Capturas de CITYTV

Tras el accidente, Helen fue llevada a un centro médico, en el que permaneció hasta este lunes.



"Es una hija de Dios, es una niña que es muy alegre, que tiene grandes cosas para ofrecerle a esta humanidad", relataba Maryi Alfonso, madre de Helen.



Según dijo la familia, la pequeña falleció después de sufrir un paro cardíaco.



"Ayer estaba estabilizada, pero en la mañana de este lunes sufrió un paro", dijo su madre.



El conductor, denuncia la familia, se fugó tras el accidente.



Hasta el momento, según se ha podido saber, el hombre no ha sido identificado.

La familia le habla al conductor que se fugó

Luego de que el motociclista se diera a la fuga, la familia pide que aparezca para enfrentar la situación.



"En este momento no queremos represalias de ningún tipo, creo que Dios es justo y conoce todo", dijo la madre de la menor.



"Nosotros no queremos hacerle daño (...) Tal vez usted no tiene los papeles al día de su moto, pero estaría bueno que diera la cara a la comunidad porque es injusto que esto suceda y las personas se vayan", apuntó el abuelo de Helen.

*Con reportería de Nicolás Romero, de CITYTV.