Por medio de las redes sociales se evidenció un nuevo caso de ntolerancia en el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) de Bogotá. Esta vez, dos mujeres protagonizaron una fuerte pelea en la registradora.



En el video se observa a una gran multitud dentro del articulado, muchos de ellos van de pie, incluso se observan personas cerca a la puerta del articulado.



Según el usuario que compartió el video, la pelea entre las mujeres se dio porque, aparentemente, una de ellas no quiso validar el pasaje, luego de esto, "una empuja a la otra, se molestan y le pidieron que tomara un taxi".



El video se hizo rápidamente viral en las redes sociales, pero se desconoce el desenlace que tuvo. Algunas personas en las redes comentaron: "La que dijo: 'Señor hasta que ellas no paren no se mueve el SITP' era de las fastidiosas del salón que daba quejas", "el conductor: 'pero no le di importancia'", "momentos que mantienen humilde a Bogotá".



¿Cuál es la multa por colarse en TransMilenio o SITP?

Según la empresa de transporte masivo Transmilenio, la multa por colarse en los articulados o en los buses del Sistema Integrado de Transporte Publico (Sitp) va desde 77.333 pesos hasta 154.000 pesos.



La multa tipo uno es para quien ingrese o salga de las estaciones por sitios distintos a las puertas designadas para el efecto. La dos es para quienes, además, decidan saltar el torniquete dispuesto para la puesta de la tarjeta.

