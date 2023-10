Video: mujer le puso una sustancia a la bebida de un hombre para robarlo en Bogotá

Un nuevo caso de robo quedó registrado en una cámara de seguridad en el que se evidencia cómo una mujer espera el descuido de un hombre para añadir una sustancia desconocida en su bebida.



El hecho ocurrido en el en el barrio Carvajal de la localidad de Kennedy, en Bogotá, fue denunciado ante las autoridades correspondientes, de acuerdo con 'Noticias Caracol'.

A través de las cámaras de seguridad de un bar, se evidenció el instante en el que una mujer se posa frente a la barra del lugar, mientras espera algún descuido del hombre que atiende para proceder con su plan de estafa.



Allí, la delincuente que no supera los 35 años, según el medio citado anteriormente, espera a que 'bartender' abandone la barra para arrojarle una sustancia a la bebida de licor que este se encuentra tomando.



En el clip, se evidencia como esta ingresa su mano al bolsillo de su chaqueta en presencia de su víctima y en busca de un objeto desconocido. Después de unos minutos el hombre toma un sorbo de licor y enseguida deja la barra.



Instante clave para la delincuente que aprovecha el descuido del mismo, tras cerciorarse que este aún está alejado de la botella de cerveza, y procede a añadir la sustancia a la bebida por medio del pico de la botella.



De acuerdo con la denuncia de la víctima, un par de horas más tarde este se traslada a su vivienda en compañía de la mujer. Posteriormente, en la cámara de seguridad del sector, se ve cómo esta sale de la casa con un computador, un televisor y varios objetos de valor y los introduce en un taxi en el que emprende su huida.



El hombre, identificado como Yovanny Hernández, afirmó que fue escopolaminado. "Afortunadamente logre tener las evidencias de esta persona que se encuentra en el sitio y qué es la misma que me conduce a mi casa y hurta las pertenencias de mi hogar", señaló en entrevista con 'Noticias Caracol'.



El suceso será expuesto ante el Concejo de Bogotá, ya que Hernández pide a la Fiscalía que reactive el caso, pues esta aseguró su clausura, argumentando que la mujer no había podido ser ubicada.

