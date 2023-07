Los casos de inseguridad en los buses del SITP tienen en alerta a los ciudadanos y también a las autoridades. A los repetidos casos de ladrones que se suben al transporte y despojan de sus pertenencias a los pasajeros se suma ahora la violencia contra los conductores del servicio.

En la noche de este martes 11 de julio ocurrió un estremecedor caso en el sur de Bogotá. Un conductor del SITP que prestaba en servicio por el barrio Molinos fue violentamente atacado por parte de personas que intentaban colarse en el bus.



La situación fue alertada por el conductor, quien les reclamó a cuatro personas que intentaban colarse y les pidió que debían pagar el pasaje para acceder al bus.

La respuesta de estas personas fue agresiva y procedieron a atacar al conductor.



La situación dentro y fuera del bus fue de absoluto pánico. En videos quedaron registrado los momentos cuando el transportador era intimidado por los colados.



Un hombre, vestido con chaqueta negra, ingresó a la cabina del conductor y lo intimidó con un arma cortopunzante. Tras uno y otro intento, el colado le propinó una puñalada en el brazo izquierdo al transportador.

Se agrava la situación y comienza el caos en el SITP, luego de los mal intencionados comentarios de @ClaudiaLopez



Un operador fue agredido con arma blanca por unos colados cuando esté les reclamó por el pago.



Esto en el sector entre Molinos y Diana Turbay. pic.twitter.com/5R2ERYyymt — Diego Arias (@DiegoAriasF1) July 12, 2023

De inmediato, el conductor tomó un extintor para intentar defenderse del ataque y accionó el aparato para dispersar a los colados quienes intentaban hacerle daño.



Las personas dentro del bus también quedaron bajo zozobra, pues por el ataque, el chofer perdió el control del carro y el vehículo se deslizó por una cuesta varios metros.

Las personas que veían el ataque gritaban al agresor que no le hiciera daño al conductor, pero el hombre parecía cegado en busca de causar heridas.



El conductor le dijo a Citytv que se movilizaba por Molinos, barrio donde no quiso recoger a unos colados. “Un hombre se tiró a romperme el bus y a pegarme con un cuchillo por la ventana”, contó. Manifestó que lo único que encontró para defenderse fue un extintor.



El hecho ocurrió un día después de que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, reclamara a los operadores por no hacer nada ante los fenómenos de la evasión del pago del servicio.



“La actitud de me importa cero del conductor y del operador privado es la razón por la que vamos a renegociar esos contratos. Los operadores ganan siempre sin ninguna corresponsabilidad por evitar colados, robos, o cualquier garantía de calidad del servicio”, manifestó López.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Con información de Kevin Díaz, Noctámbulo de Citytv

