Video: mientras grababa una serenata, mujer fue víctima de robo por 'motoladrón'

Un nuevo caso de hurto se presentó el pasado miércoles 13 de marzo en la localidad de Tunjuelito, Bogotá; en esta ocasión, la víctima fue una mujer que se encontraba grabando una serenata.

A plena luz del día, una mujer se encontraba recibiendo un 'desayuno sorpresa' y una serenata por parte de sus seres queridos, mientras las personas se encontraban disfrutando del espectáculo, una de ellas fue víctima de robo.

En la escena se observa a una mujer que se encuentra grabando con un dispositivo de alta gama, y en un par de segundos, aparece en escena un motociclista que le roba el celular bajo la modalidad de 'raponazo'.

"Cuando estábamos haciendo el show, él pasa por la mitad del andén, incluso casi atropella a mi esposo, y me rapa el celular", dijo la víctima a CityTV.

Pero la pesadilla de esta mujer no se detuvo en el robo de su celular avaluado en 7 millones de pesos, pues horas después del robo, los delincuentes también desocuparon sus cuentas bancarias.

"Ellos ingresaron con mis propias claves a Nequi y DaviPlata, me dejaron sin con qué trabajar. Ahí tenía pagos de shows de estos días, que tengo que realizar, pero no tengo cómo volver a empezar".

La mujer asegura que el día del robo se acercó al CAI y no le recibieron la denuncia: "No nos prestaron ayuda para nada, ayer tratamos de colocar la denuncia y nada. Hoy nos acercamos y nos intentaron ayudar, pero no había sistema".

