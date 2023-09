A través de las redes sociales se viralizó un video que muestra la conducta reprochable de varios menores de edad que se cuelgan en la parte trasera de un bus del Sistema Integrado de Transporte de Bogotá, (SITP).



El hecho ha provocado la indignación de algunos internautas que calificaron el hecho de peligroso e inconsciente por parte de los infantes al arriesgar su vida de tal manera.

El video publicado por una cuenta de Instagram conocida como 'Denuncias ciudadanas Bogotá', muestra cómo cuatro niños vestidos con uniforme de colegio, aprovechan que la ruta 742A, del transporte masivo, se encuentra estacionada para colgarse de la parte trasera del automotor.



Después de unos segundos, parece que los menores son llamados por alguien que se percata de la riesgosa acción y estos se ven obligados a bajar de manera inmediata del transporte antes de que este emprendiera nuevamente su camino.



Según el registro del clip, el acontecimiento fue grabado por un conductor del sistema integrado que se encontraba detrás del automotor vandalizado. Sujeto del que se desconoce su identidad y que también grabó a varias personas saltando el torniquete del bus que tiene a su cargo.



En el segundo video se ve como cinco adultos jóvenes se suben al vehículo sin pagar el pasaje, pasando por encima del sistema de verificación de forma tranquila y sin importarles la presencia del chófer.



De acuerdo con el 'post' de la cuenta, los hechos habrían sucedido en el barrio de Sierra Morena, en la localidad de Ciudad Bolívar, donde afirma que no se tiene vigilancia.



"No se tiene en control en esta zona de Sierra Morena, nadie les puede decir nada a los colados. Ni a los que se cuelgan. Según el denunciante solo dos a tres personas pagan los pasajes", señala la descripción de la publicación.



Ante lo sucedido hubo algunos internautas que condenaron el comportamiento, tanto de los menores como de los jóvenes que se subieron al vehículo sin pagar.



"La decadencia en su máximo esplendor", "El bus no debería seguir su rumbo hasta que ellos se bajen", "No entiendo porqué no paran en un caí o avisan a la central para que llegue la Policía", "Y después que por qué el servicio es tan costoso"," Falta de cultura cívica. Le pasa algo a esos niños y ¿quién tiene la culpa?", fueron algunos de los comentarios más destacados en el clip.

