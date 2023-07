Un acto indignante tuvo lugar la tarde del pasado jueves 13 de julio cuando un grupo de delincuentes armados perpetró un robo a plena luz del día a los ocupantes de un taxi.



Los hechos quedaron registrados en la cámara de un vehículo que se encontraba estacionado en un semáforo de la calle 80. El video capturó el momento cuando dos individuos a bordo de una motocicleta abordan el taxi. Estos sujetos, armados con pistolas, intimidaron al conductor y la pasajera para hurtar sus pertenencias y el dinero que había ganado el taxista en su jornada de trabajo.



Las imágenes que quedaron captadas son impactantes. Además de los dos criminales en la moto, se puede observar cómo otras dos motocicletas rodean el vehículo de servicio público.



Así mismo, puede verse cómo uno de los delincuentes desciende de su moto y abre una de las puertas del taxi para intimidar a la pasajera, quien entrega su bolso.



Los asaltantes no se conformaron con ello y exigieron al conductor que entregara todas sus pertenencias y el dinero que había acumulado durante su jornada laboral. Una vez terminaron de hurtar las pertenencias de estas personas, los delincuentes huyeron en sus motocicletas.



A continuación, el video en el que quedó registrado el robo:



Bogotá, mi ciudad, ¡está presa del hampa! Miren cómo atracan a una señora que iba en Taxi en la 80, plena vía principal, a la luz del día en Los Héroes. Señora general @PoliciaBogota ¡actúen! A los pistoleros de la 94 ni siquiera los han capturado. Yo creo que en @Bogota hay que… pic.twitter.com/8SIPqPGwTk — Giovanni Celis Sarmiento (@GiovanniCelisS) July 14, 2023

La Policía Metropolitana de Bogotá informó que están tratando de contactar a las víctimas de este hecho, ya que no denunciaron. Las autoridades conocieron el caso por medio de redes sociales.



Finalmente, la Policía hizo la invitación a que la ciudadanía denuncie y se contacte medio de la línea 123, para que estos casos no queden en la impunidad.

CAMILA RAMOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS Y BOGOTÁ