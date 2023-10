Video: impactante accidente de motociclista en pleno túnel de la vía al Llano

Coviandina, operador de la vía al Llano, compartió este viernes la grabación del impactante accidente que sufrió sobre la 1 p.m. un motociclista en el túnel Renacer, que tiene más de 4 kilómetros de extensión en la carretera que conecta a Bogotá con Villavicencio.



(Hace ocho días: Grave accidente en la vía al Llano: revelan video e imágenes del siniestro en carretera).

Impactante accidente en la vía al Llano

El accidente ocurrió este viernes. Foto: Capturas de pantalla

En la grabación se ve el momento en el que un motociclista trata de adelantar, por el carril contrario, a un tractocamión.



Luego, se ve en las imágenes, la moto es atropellada de frente por un automóvil que venía por su lado de la vía.



Por fortuna, todo indica que el motociclista no sufrió heridas de gravedad, a pesar de lo aparatoso del accidente.



"Señor usuario: tenga en cuenta que los túneles de la nueva calzada, así como el túnel Renacer operan con movilidad bidireccional, por tal razón, NO adelante, atienda la señalización instalada en el sector, así como la presentada en los paneles y NO exceda los límites de velocidad" (sic y mayúsculas), fue el llamado de Coviandina.

Señor usuario: Tenga en cuenta que los túneles de la nueva calzada, así como el túnel Renacer operan con movilidad bidireccional, por tal razón, NO adelante, atienda la señalización instalada en el sector, así como la presentada en los paneles y NO exceda los límites de velocidad pic.twitter.com/SafwMn4DrI — Coviandina (@CoviandinaSAS) October 20, 2023

Según indicó el propio operador, el accidente se dio en el kilómetro 71, a la altura de Pipiral.

