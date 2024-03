Video | Fatal accidente de ciclista en Bogotá: se cayó por hueco y carro lo atropelló

Un joven, de 18 años, murió en la avenida Caracas de Bogotá al perder el equilibrio de su bicicleta, por cuenta de un hueco, caer y ser arrollado por otro vehículo. La familia exige explicaciones de las autoridades; aseguran que el deterioro de la malla vial estaría provocando tragedias.

La víctima fue identificada como Johan Alejandro Morales, quien se desplazaba sobre la carrera 14 con calle 3 sur. Según el video de una cámara de seguridad, revelado por Noticias Caracol, el muchacho cayó al pavimento y otro carro lo atropelló.

"El hueco tuvo la culpa porque él perdió el equilibrio. No sé quién responde. Hay muchas entidades, pero el Distrito nos tiene que responder por esto", comentó Víctor Morales, hermano del joven, en charla con el noticiero de televisión.

El abogado William Mejía también le dijo al medio citado que el hueco causó el accidente: "Si no existiera, el chico no se hubiera caído y no hubiese pasado el vehículo que lo atropello".

La familia analiza acciones legales para que las autoridades respondan por el siniestro de Morales.

Motociclista murió en avenida Primero de Mayo: denuncian que sería por culpa de alcantarilla

Un caso similar ocurrió este 4 de marzo en la avenida Boyacá con avenida Primero de Mayo. Un motociclista que descendía el puente vehicular perdió el control, cayó y fue atropellado por un furgón en horas de la madrugada. A partir de los videos, conocidos por Citytv y los testigos, el siniestro se habría dado una tapa de alcantarilla que genera un desnivel.

"El bache lleva mucho tiempo ahí, como tres o cuatro años. Es una alcantarilla que sobresale en la vía. Cuando llueve, se llena de agua y, lastimosamente, los motociclistas caemos en el hueco y nos resbalamos", expresó Sebastián Serrato, líder de un grupo de moteros, en charla con Citytv.

Serrato solicitó que el bache sea corregido para evitar otros accidentes. "No queremos más muertes", sentenció.

Con corte a enero de 2024, los motociclistas se han convertido en las mayores víctimas fatales de accidentes en Colombia. En dicho mes murieron 380, frente a los 371 que se habían reportado en enero de 2023, indican cifras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

