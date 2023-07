Ha pasado un día desde que el ciudadano canadiense Vince-Tong Sozio agrediera a un policía adscrito al departamento de Tránsito y Transporte, y se siguen conociendo pistas de la intención que tendría el hombre para atacar al uniformado.



Esta mañana, esta casa editorial conoció el testimonio de un pasajero que había llegado a Colombia con el ciudadano extranjero, quien le contó que se sometería a un tratamiento terapéutico para tratar una adicción de drogas.

Agresión en el Aeropuerto El Dorado. Foto: Tomado de @CMILANOTICIA

Sin embargo, Blu Radio reveló hace pocos minutos un video en el que se ve los movimientos del ciudadano extranjero, segundos antes de agredir al policía Jhon Favio Largacha.



Según esas imágenes, el agresor habría fingido tropezarse con el uniformado para intentar tomar su arma de dotación.



De inmediato, el policía se comunicó por radioteléfono y pidió refuerzos para intentar neutralizar al hombre, quien le propinó varios golpes.



En el video también se evidencia que el sujeto intentó alejarse del policía y caminó varios metros hasta que fue retenido por otros uniformados.



El suceso ha causado conmoción en redes sociales y ha sido condenado por quienes exigen respeto a los miembros de la fuerza pública.

#PrimiciaBlu Este es el video que tiene la Policía Nacional, de las cámaras de seguridad del aeropuerto El Dorado, en el que se evidencia el momento exacto en el que el hombre canadiense intenta quitarle el arma al patrullero Jhon Fabio Largacha. #VocesySonidos pic.twitter.com/hLe6zn0G9E — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) July 12, 2023



Este diario reveló esta mañana que el sujeto habría dormido desde el domingo en el aeropuerto, luego de quedarse sin fondos para pagar su alojamiento en el barrio 20 de julio.



Así mismo, un testigo que conoció a Sozio, pero que prefirió reservar su identidad, dijo que el hombre habría llegado a Bogotá para tratar un problema de adicciones.



"Él manifiesta que tiene problemas con sustancias, con drogas y mentalmente no se le nota bien. A veces dice incoherencias", comentó el hombre, asegurando que Sozio decía que alguien lo quería matar dentro del aeropuerto.

'Evité una tragedia': policía agredido

El patrullero Jhon Favio Largacha. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

El policía dijo que el pasado martes 11 de julio se encontraba en la parte externa de la plataforma número dos cumpliendo con su trabajo cuando decidió ingresar al interior del aeropuerto para dirigirse al baño.



"Al dirigirme nuevamente a la salida se acerca un sujeto, me llega por detrás, y trata de cogerme el arma de dotación. Me doy la vuelta y le pregunto qué requiere", comentó el patrullero Largacha.



Narró que el hombre, quien parecía "molesto por algo", no le respondió y se le acercó más. "Sin mediar palabras nuevamente se me abalanza a intentar quitarme el armamento".



Largacha, entonces, reaccionó para no dejarse quitar el arma y se inició un forcejeo.



"El señor reacciona y me ocasiona un golpe en el rostro, yo quedo un poco mareado. El señor trata nuevamente de quitarme el armamento, yo tomo una posición, me alejo y protejo el armamento, teniendo en cuenta que es un aeropuerto internacional y ahí se está protegiendo no solo mi vida, la del señor, sino también la de todo el personal", contó.



JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

*Con información de Bogotá

