Video: denuncian que extranjeros estarían acosando a mujeres en zona T de Bogotá

Por medio de las redes sociales una mujer denunció una nueva modalidad de robo que estaría ocurriendo en la zona al norte de la capital. Esta situación también le habría ocurrido a otras personas.



"Estaba caminando hacia el centro comercial 'El retiro' y acababa de pasar la 11 y cuando crucé la calle me encontré a un extranjero y en inglés me comenzó a decir que estaba muy linda".



La mujer intentó evitar el encuentro con este hombre y le dijo que no le interesaba escucharlo, por lo que continuó su trayecto "me hice lo loca y ya, salí para mi cita. Me dio mucho miedo regresarme por el mismo lugar por donde había venido y decidí pasar por el Andino.



Pero lo que no se esperaba esta mujer es que nuevamente se encontrara con un extranjero que le iba a decir las mismas palabras.



"Yo iba hablando por celular con mi esposo y otra vez, un extranjero me paró y me empezó a decir las mismas cosas, yo me sentí muy angustiada, me pareció muy raro que dos tipos, extranjeros, con 40 minutos de diferencia me estuvieran parando en la calle para hacerme preguntas".



En su testimonio también asegura que nunca le había pasado esto en la calle y hace un llamado a otras mujeres para que "tengan cuidado si están por esa zona".



Luego de que el video se hiciera viral en las redes, otras mujeres contaron que habían pasado por la misma situación en la misma zona, lo que creó una verdadera alerta entre los transeúntes.



"Si, uno con barba y tenía un orzuelo, el otro era flaco, blanco y con ojos claritos", "esos dos mismo hombres estaban en la entrada de Bershka haciéndole preguntas a la portera", "Me pasó lo mismo, lo peor es que a los cinco minutos empecé a sentirme mareada terminé en urgencias del Country".

