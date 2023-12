En video quedó captada ambulancia que se llevó a un hombre colgado del espejo en Bogotá

En horas de la noche del pasado 17 de diciembre, se denunció un caso de intolerancia vial en el centro de Bogotá. Una ambulancia habría arrastrado a un hombre por varios metros mientras iba colgado de uno de sus costados.



(Le recomendamos leer: Alerta por siniestros viales en el país: dejan 22 muertos cada día).

Facebook Twitter Linkedin

Ambulancia Foto: Archivo particular

En las redes sociales circula el vídeo del incidente en donde se observa a un hombre enganchado al espejo derecho de una ambulancia, mientras que ciudadanos y otros carros de la vía gritan que se detenga.



Según los reportes preliminares de las autoridades y testimonios del involucrado, el caso habría ocurrido porque los tripulantes del vehículo de emergencia estrellaron su automóvil particular y emprendieron a la huida.



(En contexto: Ambulancia arrastró a conductor colgado en su espejo tras chocarle su carro).



"Me le hago al frente de la ambulancia y le digo: 'Hermano, hágame el favor y me responde por mi golpe'. Entonces él va a pasarme la ambulancia por encima y donde yo no me corra hacia hacia la izquierda y me le cuelgue al espejo, el man me pasa por encima", explicó el conductor en el programa 'Ojo de la noche' de BluRadio.



(Le podría interesar: Gravísimo accidente de tránsito en la vía Bogotá-Tunja: dos camiones destruidos).

En el video se observa que la ambulancia se desplaza a altas velocidades por la avenida Caracas y en la troncal de TransMilenio. Según el hombre, la ambulancia iba a casi 80 kilómetros por hora.



"Venía muy rápido. Había otro carro que venía grabando y ellos están de testigos que el man venía loco y yo gritándole a la gente 'ayúdeme por favor, ayúdeme'", explicó el hombre.



La ambulancia llevó al conductor hasta la estación de Policía de Teusaquillo. Según informó Bluradio, los paramédicos manifestaron que tenían una emergencia y que no podían detenerse a verificar.



(Además: Contraloría alertó de 'epidemia' de siniestros viales y pidió mejor articulación).



La Policía de la localidad permitió que el vehículo de emergencias se fuera, pese a los reclamos del hombre, quien denuncia que nadie ha respondido por los daños ocasionados a su carro.

Laura Nathalia Quintero Ariza.

Redacción Últimas Noticias.

Escuela de Periodismo Multimedia El Tiempo.

Lea más noticias...