Video| Parrillero intentó robar a mujer que paseaba su perro en Bogotá: 'No tengo nada'

Sobre las 6 de la mañana de este martes 23 de enero, se conoció un hecho indignante que ocurrió en el barrio Modelo Norte de la localidad de Barrios Unidos, al norte de Bogotá, cuando una mujer que se encontraba paseando a su mascota fue abordada por un parrillero.



Fue gracias a un video de las cámaras de seguridad del sector, compartido por un vecino del barrio, que se conoció cómo ocurrieron los hechos.



(Lea también: Video | Así fue el violento intento de robo de falsos policías en el norte de Bogotá).

La mujer de cabello largo, vestida con saco y pantalón negro, se encontraba paseando a su perro, que aparenta ser de raza french poodle, para que este hiciera sus necesidades en el pasto.



La víctima caminaba con tranquilidad en medio de un separador de la calle del barrio Modelo Norte. Sin embargo, no se percató de una moto que se movilizaba por una de las vías.



Los delincuentes, al darse cuenta de que la mujer estaba sola, decidieron dar la vuelta por la calle cercana al lugar en el que estaba paseando el perro. Fue entonces cuando la moto se estacionó y el parrillero bajó para intentar robar las pertenencias de la mujer.



(Siga leyendo: Mujer fue encañonada en su propia casa por delincuentes que robaron su camioneta).

En el modelo norte hoy a las 6 AM, alcalde @CarlosFGalan - me lo mandan los vecinos del barrio pic.twitter.com/8VDWHrE1d4 — Alejandro Marin (@themusicpimp) January 23, 2024

No tengo teléfono. No tengo nada FACEBOOK

TWITTER

El delincuente le pidió el celular a la víctima, quien afirmó que "no tenía teléfono" en ese momento. Sin embargo, el parrillero siguió forcejeando, tratando de revisar los bolsillos de la señora para confirmar dicha información.



Por su parte, la mujer seguía gritando "no tengo nada" una y otra vez. El hombre estuvo revisándola unos segundos más, hasta que decidió subirse a la moto que lo estaba esperando a unos cuantos metros para irse.



(Puede leer: Video: robo a mano armada a pareja en su carro parqueado en una estación de gasolina).



La víctima del intento de robo cruzó la calle al ver que la moto partió y se fue con su mascota en brazos.



Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado al respecto.

Nataly Barrera

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias en EL TIEMPO