Un toro atacó una estación de policía en el sur de Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) confirmó que esta mañana un toro -el cual estaba siendo llevado por su dueño por las calles del sector de Monteblanco, en la localidad de Usme- se soltó y, aprovechando que el parqueadero de la estación de policía de la zona estaba abierto, entró y atacó varios uniformados.

En el video que se conoció en redes sociales se observa cómo los agentes, entre risas y gritos, huyen del animal encerrándose en la estación. Instantes después, el propietario del toro aparece tratando de controlarlo. Sin embargo, el animal estaba confundido y no era tarea fácil contenerlo.



Fue necesaria la participación de varios uniformados y vecinos del sector para controlar al bovino. Por fortuna, ninguna persona resultó herida, tampoco el animal, el cual fue devuelto a sus dueños.

#BOGOTÁ. Toro ataca a policías en la estación Monteblanco de la localidad de Usme. Según nos informas, el extraño caso ocurrió el pasado viernes 21 de febrero. Por fortuna, no se reportaron uniformados ni ciudadanos heridos. Al parecer, el animal escapó de una finca cercana. pic.twitter.com/76UNjsgE99 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) February 22, 2020

En medio del video se alcanza a escuchar cómo un uniformado sugiere que se le debe realizar un comparendo por lo que le estaba ocurriendo a esta persona. El Código de Policía, en su artículo 116 numeral 3, menciona que será sancionado con la participación en programa comunitario, "quien permita, en su calidad de propietario, poseedor, tenedor o cuidador que los semovientes deambulen sin control en el espacio público".



(Le recomendamos: Se levanta el paro camionero y hay acuerdos con Nación y el Distrito)



Sin embargo, para este caso los uniformados llegaron a un acuerdo con el propietario del animal y no le aplicaron el comparendo, ya que no se trató de un abandono del toro, sino que este se salió de control mientras era trasladado.



Este sector de la localidad de Usme es rural, por lo que la presencia de este tipo de animales es común. No obstante, no se había presentado una situación que, más allá de lo divertida que resultó para los uniformados, haya puesto en riesgo a los policías y a la comunidad.



BOGOTÁ

EL TIEMPO

​Twitter: @BogotaET