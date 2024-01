Video del grave accidente que dejó un fallecido en Bogotá: motociclista no hizo 'pare'

Este viernes, 12 de enero de 2024, solo ha habido un accidente de tránsito con fatalidad en Bogotá, según el reporte oficial de la Secretaría de Movilidad.

El lamentable hecho ocurrió sobre las 7:36 a.m., en la calle 4G con carrera 60, en el sur de la ciudad. Según confirmaron las autoridades, en el accidente falleció un motociclista, que se estrelló con una camioneta de alta gama.



Por el siniestro, reportado sobre las 8:30 a.m., no hubo mayores complicaciones en materia de movilidad. Sin embargo, el suceso ha sido todo un tema de debate en los grupos de conductores en la capital. Y ahora, cuando el accidente sigue siendo causando impresión en el sector en el que ocurrió, se conoció la grabación del momento exacto del siniestro.



En el clip: el registro de que, lamentablemente, el motociclista no 'hizo el pare'.



El video del fatal accidente de hoy, viernes, en Bogotá

Foto: iStock

Conforme se ve en la grabación, una motocicleta de bajo cilindraje se estrelló con una camioneta Toyota, de color blanco, que transitaba por la zona.



En el clip se observa que tanto la camioneta como la motocicleta parecen ir a una velocidad mayor de la permitida en la zona residencial.



En el momento de llegar a la intersección, ninguno de los conductores de los dos vehículos se detuvo en la esquina. De hecho, en la grabación se ve que la señal de 'Pare' está en la vía por la que transitaba el motociclista.



Desafortunadamente, el conductor de la moto murió en el lugar. Su acompañante, adelantaron los testigos en la zona, fue llevada de inmediato a un centro médico cercano.



Según cifras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (Ansv), de enero a noviembre de 2023, 575 personas perdieron la vida en Bogotá producto de un accidente de tránsito. De ellos, 252 eran motociclistas.

