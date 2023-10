En video quedó registrado violento atraco en el norte de Bogotá a plena luz del día

Una cámara de seguridad del sector de Bella Suiza, en la localidad de Usaquén, al norte de Bogotá, registró el violento atraco que sufrió uno de los vecinos del sector en las últimas horas, cuando guardaba algunos de sus objetos en el baúl de su vehículo, a plena luz del día.

Violento atraco a plena luz del día en Usaquén

Facebook Twitter Linkedin

Imagen del robo en Bogotá. Foto: CITYTV

Según adelantó Kevin Díaz, de Citytv, un residente del barrio Bella Suiza fue víctima de atraco cuando llegaba a su establecimiento comercial.



Conforme se ve en las imágenes de lo ocurrido, el hombre estaba por guardar algunas cosas en su vehículo cuando llega un sujeto que lo intimida con un arma y lo amenaza.



Paso seguido, aparece otro sujeto, con un arma de fuego, y le apunta en su cabeza.



La grabación el momento en el que los dos delincuentes, uno a pie y otro en moto, lo abordan para robarlo.



(Puede leer: Indignación en Colombia por el video de terrible agresión a conductor en calle de Cali).

"El primero intenta raparme el celular, yo lo sigo con la mirada, le doy la vuelta y él desiste. Él desiste y sube, cuando sube aparece una moto y esa es la que se lleva al delincuente cuando me atraca", relató el afectado en charla con Citytv.



"Cuando pensé que ya había pasado, y no había pasado nada (sic), llega otro delincuente y llega y me saca una navaja, y ese es el que comete el asalto: me roba el reloj, la pulsera y el celular", añadió.



El hombre, según su relato, se enfrentó a los ladrones. Y aunque las pérdidas materiales por lo ocurrido se estiman en 15 millones de pesos, el afectado relató que por poco y pierde los ingresos derivados de su actividad laboral.



(Además: Murió trabajador de flota tras grave accidente entre dos buses de la misma empresa).

La percepción de los ciudadanos

Citytv, en una serie de entrevistas en la calle de Bogotá, registró hace unas semanas la percepción de seguridad de los habitantes de la capital del país.



"A mí me robaron. Uno no puede caminar tranquilo con el celular en la calle", dijo Lina, una residente de Bogotá.



"Todo el tiempo estamos expuestos a un atraco... no se puede caminar tranquilo", indicó Jaime Martínez.

Robo a personas en Bogotá aumentó en un 20% Bogotanos preocupados por el aumento de robos e inseguridad en la ciudad. Según la secretaría de Seguridad, el hurto en Bogotá aumentó en un 20% en este 2023. Robo a personas. Foto:

Más noticias

ÚLTIMAS NOTICIAS

*Con información de CITYTV.