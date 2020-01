Taxista dice que conductoras de Uber deben irse a ‘lavar y cocinar’

Un video está causando indignación en redes sociales. Después del anuncio de Uber que confirmó que dejará de operar en Colombia a partir del 1 de febrero, el líder taxista Freddy Contreras manifestó su felicidad en un mensaje que ha dejado varios usuarios molestos en redes.

En un Facebook Live, Contreras se identifica como el presidente de la ONG Ayudantax mientras va en un carro. El líder taxista agradeció al juez por su 'regalo de cumpleaños', dio su opinión sobre la salida de Uber de Colombia y le recomendó a las mujeres conductoras de la aplicación de transporte que vayan a buscar trabajo "planchando o lavando, trabajo sí hay". Y que los hombres conductores pueden salir a buscar trabajo "lavando carros o barriendo la ciudad".



Igualmente, el taxista invita a los socios de Uber a “lavar carros” o a “barrer calles”. “A los señores de Uber; para lavar carros y barrer calles, trabajo sí hay”, asegura.

Sus palabras también sugirieron que los autos que trabajan con aplicaciones, bien pueden ser usados para la venta de tamales.



“Ojalá que los que hayan sacado carros, los hayan pagado. En tamales El Gordo dan promoción de 80 tamales. Entonces, nosotros los taxistas vamos a regalarles un megáfono cosa que ustedes digan tamales, porque para eso les van a servir los carros particulares, para vender tamales y Bonice, nosotros vamos y les compramos, para ayudarlos”, agrega en tono desafiante.



El líder taxista tilda a los conductores de Uber de 'ratas asquerosas de la ilegalidad', argumentando que están prestando un servicio cuando no están autorizados para hacerlo.



"Estoy contento porque Uber, te vas", dice Contreras que agradece al juez por "ese regalo de cumpleaños". Y también aprovechó para criticar las posturas de algunos conductores de la aplicación y a quienes no apoyan la salida de Uber del país.



"No entiendo cuando dicen que les vulneran el derecho el trabajo, cuando lo único que están haciendo es robar; se roban los servicios y suplantan a un ministerio", dice. Además, en tono sarcástico, menciona que los únicos derechos de los conductores de Uber es el de "perder los carros y joderse".



Contreras dice que gracias a Uber hay más de 100 mil carros en las calles causando caos en muchas ciudades y que hay más violaciones en carros particulares. Luego, procedió a celebrar la salida de Uber diciendo "lo malito se fue y lo bueno se queda pagando la seguridad social y aguantando".



Burlándose, el presidente de Ayudantax ofrece trabajo diciendo que los taxistas tienen página porno llamada 'Uber Porno', que llamó como "economía sexual colaborativa" e invitó a los conductores: "si quiere trabajo, nosotros le damos".



En el comienzo del Live de Facebook, Contreras menciona que muchos lo siguen por sus videos controversiales y que por eso los hace. En 2015, el líder taxista nombró a Bogotá como 'objetivo militar', generando indignación en una de las jornadas del paro nacional de transportadores.



Mire el video que está siendo tendencia en redes sociales aquí:

