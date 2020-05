Video: mujer agredió a vecino por ocuparle el parqueadero, en Bogotá

En video quedó registrada la agresión de la que fue víctima un hombre por parte de una de sus vecinas. ¿La razón? Que unos obreros que trabajaban para él ocuparon el parqueadero privado de ella.



Los hechos ocurrieron a eso de las 12:55 p.m., en el conjunto residencial Torres de Santa Lucía, en el norte de Bogotá.



"Los obreros llegaron para instalar unos muebles en mi apartamento. Entraron al edificio y parquearon el carro en el lugar de la señora, que queda justo al lado de los sitios de parqueo para visitantes", contó a EL TIEMPO Rubén Darío Acosta, el afectado.



Según el hombre, una vez acomodaron el carro, él los acompañó a comprar algo de comer para alimentarse antes de empezar a trabajar y se demoraron, más o menos, 15 minutos.



Al volver, se dieron cuenta que el vigilante los estaba buscando. "Parece que la señora, quien vive en mi misma torre, pero no sé cómo se llama, tiene antecedentes de ser problemática y el celador preguntó que cómo habían parqueado en el lugar de ella, que ahí estaba toda brava", manifestó Acosta.



"Cuando llegamos al parqueadero, empezó a decir que por qué eran tan brutos ignorantes e imbéciles. Yo le exigí respeto y saque el celular. Iba a hacer un video, pero se lanzó a pegarme de una: recogí mi celular y volví, otra vez, a grabar", añadió.

Agresión en conjunto de Bogotá Momento del primer video.

El video fue compartido en redes sociales y en él se ve a la mujer golpear al hombre, mientras él dice: "Tranquila, no le voy a responder". Después, ella se sube a su carro y se acomoda en su lugar, tras ser desocupado.

Agresión en conjunto de Bogotá Momento de la segunda agresión en conjunto residencial de Bogotá.

Preguntado sobre por qué los obreros no usaron un parqueadero de visitantes desde el principio, Acosta respondió: "El error se cometió por señalización. El parqueadero de ella queda pegado al de visitantes y ellos creyeron que se estaban acomodando en el de visitas".

Ayúdenme a hacerla famosa. La Sra se enfureció por pedirle q no tratara mal a un Sr q parqueó su carro por equivocación en el espacio de ella 15 min y que queda al lado de visitantes. Su reacción fue agredirme. Un clásico de "¿Usted no sabe quién soy yo?"#Intolerancia pic.twitter.com/VbFo3I59tS — Rubén Darío Acosta O (@RubenDAcostaO) May 29, 2020

Acosta, quien es vicepresidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia y director del centro de Estudios Socio Jurídicos Latinoamericanos (Cesjul), dijo que "no busco que la señora que me agredió se disculpe conmigo, sino con toda una sociedad que no puede tolerar estos comportamientos".



Aunque en el video afirmó que denunciaría la situación, reconoció que el derecho penal no la resuelve, pero que sí interpondrá una querella ante la inspección de policía.



"Debe tener una corrección cívica, de convivencia: que ayudé a una familia necesitada o haga un trabajo comunitario de manera voluntaria. Eso me haría creer que podemos tener una real justicia restaurativa y no simplemente una sanción punitiva”.



