Por medio de las redes sociales se difundieron las imágenes de unos jóvenes que realizaron varios dibujos dentro de un articulado de TransMilenio.



Según se pudo observar, estos dos hombres utilizan las manos y sus prendas de ropa para limpiar unos dibujos, que, al parecer, están hechos con marcador, como una sanción pedagógica.



En el clip se escucha a varias personas decir: "Eso no se debe hacer, hay que ser uno decente", mientras que los jóvenes dicen que solo lo van a limpiar y ya. La persona que graba les pregunta: "¿Qué necesidad tienen de hacer eso? ¿De dañar las cosas?" mientras ellos continúan limpiando.



En medio del llamado de atención, el hombre que graba dice que hacen dibujos muy bonitos, pero que no está bien dañar los bienes públicos, a lo que el joven dice que lo harían si tuvieran cuadernos.



Sancion pedagógica



2 jóvenes grafitearon el interior de un bus de @TransMilenio, pero minutos después tuvieron una sanción pedagógica para resarcir el daño que habían cometido. pic.twitter.com/TbIxUomd1j — Diego Arias (@DiegoAriasF1) July 28, 2023

EL TIEMPO intentó comunicarse con TransMilenio para tener su versión de los hechos, pero hasta el momento no pudo obtener una respuesta.

¿Cuáles son las multas por vandalizar TransMilenio?

Según el artículo 353 del Código Penal, la persona "que por cualquier medio ilícito imposibilite la circulación o dañe nave, aeronave, vehículo o medio motorizado destinados al transporte público, colectivo o vehículo oficial, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a setenta y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes".

