Conductor de volqueta amenaza con cuchillo a motociclista en Cundinamarca

En redes sociales ha circulado un video que registró la agresión de un conductor de volqueta hacia un motociclista.



Los hechos sucedieron en la vía Bogotá-Tocancipá, este martes 7 de septiembre.



El conductor del vehículo de carga pesada tenía un arma blanca con la cual amedrentó al motociclista, quien, insistente, le gritaba “suelte el cuchillo”.



(Le puede interesar: El Muñeco Bobo: el experimento que buscó mostrar por qué somos violentos).

El aparente motivo de la discusión sería por un incidente en carretera. Al parecer, faltó poco para que el hombre que conducía la volqueta atropellara al motociclista.



Según se ha dicho, el vehículo se cerró de forma brusca sobre la vía.



“Me quería tumbar”, dice el motociclista en el video.



En entrevista con ‘RCN’, la víctima de la agresión aseguró que estaba dispuesto a enfrentarse con el otro conductor cuando se dio cuenta que este traía un arma blanca.



“No se notaba que traía un cuchillo, lo tenía guardado como detrás del brazo [...] Cuando me doy cuenta que me tira hacia el estómago, alcanzo a ver el cuchillo y me voy para atrás, alcancé a evadir la primera puñalada. Ahí comencé a intentar alejarme y este señor se me fue detrás; por lo menos fueron cinco los intentos de apuñalarme”, relató.

(Además: Un hombre fue atacado con arma traumática en Popayán y perdió un ojo).



El motociclista grabó la escena con la cámara de su casco.



En el clip también se ve cómo el hombre de la volqueta golpea la motocicleta, intentando dañarla. Esto, a pesar de que el agredido le pide que “no le hiciera nada a la moto”. Aparentemente, alcanzó a quebrarle el parabrisas.



Según ‘Blu radio’, la Policía de Cundinamarca está tras la pista del agresor, a quien ya tienen identificado.



Se espera el pronunciamiento de las autoridades conforme avance la investigación.



Hubo algunas impresiones de los usuarios en redes respecto al incidente.



“Quien sabe quien fue el culpable del incidente en la vía, pero esa actuación del conductor del camión lo puso a perder”, comentó @pjmosquera en Instagram.

