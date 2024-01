Video: usuarios arriesgan su integridad evadiendo puertas anticolados en TransMilenio

Teniendo en cuenta la cantidad de colados que día a día hay en TransMilenio, la empresa ha estado tomando medidas para evitar que los ciudadanos evadan el costo del pasaje.



Según las cifras, para 2023 la tasa de evasión era del 15,32 %; esto significa que por cada 100 personas, hay 15 que no pagan el pasaje.



Por lo tanto, cada vez en más estaciones del sistema han instalado puertas especiales, medida que han reforzado con el aumento de personal y seguimiento por cámaras de seguridad.



A pesar de las medidas, esta semana se han viralizado videos en los que varias personas buscan distintas maneras de colarse.



Además del conocido video en el que una mujer intenta pasarse por debajo de la puerta pero queda atascada y se tiene que devolver, hay otro clip en el que una señora de la tercera edad se arrastra por el suelo para pasar de manera similar. A diferencia del primer caso, ella sí logra su cometido.



Sin embargo, otra mujer que sí pagó el pasaje graba a la anciana, mientras le dice: “Por allá no es la entrada, por favor”. La colada la ignora y continúa su camino.



Este hecho se presentó en la estación de La Sabana este 17 de enero, según han indicado.



Un caso similar, que también quedó captado en video, muestra a un hombre que usa pantalón negro y saco beige que, con un poco más de dificultad, encuentra la manera de escalar para pasarse por encima de la puerta. A pesar de lo riesgoso de la práctica, el sujeto logra colarse.



Aunque TransMilenio no se ha pronunciado sobre los dos últimos casos, sí lo hizo sobre el primer video. "TransMilenio rechaza vehementemente este tipo de comportamientos que, además, ponen en riesgo la integridad física de las personas", expresó la entidad ante el video difundido.

La entidad también les recordó a los ciudadanos que es el dinero de los impuestos el que cubre los gastos de la operación e infraestructura del sistema.

mujer de avanzada edad de arrastró para entrar sin pagar en el TransMilenio y otro sujeto se montó por encima para no pagar también pic.twitter.com/qQCUxCwye8 — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) January 19, 2024



