En video quedó registrada una extraña y peligrosa maniobra hecha por un conductor quien, contra toda probabilidad, bajó un vehículo por un estrecho paso peatonal y unas escaleras en el norte de Bogotá.



El hecho quedó registrado en las cámaras de los celulares de los vecinos del sector. Incluso, el actor Julio Herrera replicó el video en su cuenta de Twitter e hizo el mismo recorrido del carro para que el público dimensionara lo insólito del hecho.



(Le puede interesar: Aplazan el Día sin carro en Bogotá)

Ayer vimos estas bellas imágenes en una de las calles de Bogotà…

Les voy a mostrar el recorrido 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/CkKnHCIGOe — julio cesar herrera (@JULIOC_HERRERA) January 19, 2022



En las imágenes se ve cómo conductor, como si estuviera al volante de un 4 x 4, el metió el vehículo por un improvisado paso peatonal en medio del pasto y continuó su recorrido hasta llegar a unas escaleras. Pero ni eso lo detuvo: el conductor forzó el vehículo para bajar las escaleras hasta llegar a la calzada. Una vez en la vía, siguió su camino como si nada hubiera ocurrido.

""Les voy a mostrar por dónde se metió el tipo con ese carro", dice Julio Herrera en su video y muestra el estrecho e inestable terreno por el que pasó el carro: "Empezó a bajar por aquí, todo este recorrido hizo con el carro: ¡lo destrozó! (...) De verdad no me lo explico, ¿cómo lo hizo?".



El video de Herrera muestra, además, las señales del paso del carro y cómo este sector es frecuentado por peatones.



Afortunadamente, cuando ocurrió la maniobra, no había ningún transeúnte y nadie resultó lesionado.

(Para seguir leyendo: ¿Pico y placa para motos en Bogotá? Movilidad aclara la situación)

EL TIEMPO