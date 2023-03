En un mundo donde la igualdad de género sigue siendo un tema de debate y lucha constante, cada pequeña victoria representa un gran avance para aquellos que han sido marginados y discriminados.



Victoria Tirado hace parte de esta lucha y logró abrir una puerta para el resto de su comunidad. Fue la primera mujer trans en convertirse en conductora de autobús para TransMilenio.



Su logro no solo destaca su habilidad y valentía, sino también la importancia de la inclusión y la igualdad en la sociedad.



Esta es la historia de esta pionera y su impacto en la lucha por los derechos de las personas trans en el lugar de trabajo.

Victoria Tirado, la primera mujer trans operadora de bus zonal en Colombia, está rompiendo barreras en el mundo laboral y demostrando su talento y pasión en su trabajo.



Desde septiembre del año pasado, Victoria trabaja para el Consorcio Express, operando buses de TransMilenio para la ciudad de Bogotá.



A pesar de no tener experiencia previa conduciendo vehículos de gran tamaño, ella se unió al programa Plan Crecer del consorcio, que la capacitó y la preparó para conducir.



Victoria está emocionada de estar en su trabajo actual y de hacer historia al ser la primera mujer trans en este campo. Aunque al principio estaba ansiosa por conducir, entendió que todo debe hacerse paso a paso y aprendió a apreciar el proceso.



Desde que comenzó a operar el bus, ha recibido numerosas felicitaciones de los usuarios y usuarias por su conducción.

Su participación en este campo laboral es un gran apuesta, pues, según el informe ‘5 derechos en clave Trans’ de la Fundación Gaat (Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans), el derecho al trabajo suele estar transexualizado, los prejuicios ligan a las mujeres trans al trabajo sexual o servicios de peluquería. Este cuenta también que están expuestas a discriminación y despidos injustificados por su identidad de género.



Desde el momento en el que inició su transición no ha dejado de luchar por su derecho a trabajar libremente.



En este camino ha tenido un sinnúmero de obstáculos, como le contó a EL TIEMPO en un artículo publicado en 2021. Uno de ellos es que tuvo que presentar su renuncia para que esa la empresa con la que laboraba no se viera afectada.



También se desmotivó como DJ o maestra de ceremonias, ya que llegaron a proponerle que durante los fines de semana mantuviera una identidad de hombre.



Uber fue la única empresa que le permitió trabajar con su nombre actual sin haber terminado el proceso de cambio en los documentos de identidad. Montó su emprendimiento de 'Carga Express en Tacones', pero con las regulaciones de transporte tomó la decisión de vender la camioneta en la cual hacía los acarreos, y recategorizar su licencia.

Como muestra orgullosa en sus redes sociales, ya cuenta con su licencia C2 que lleva su nombre actual. Pasó las pruebas sin problemas y como le contó a Noticias Caracol, no cometió ningún error manejando en tacones, su marca personal.



Aunque ya no los pueda usar en su trabajo 24/7, para ella usar tacones no es un capricho: es una forma de resistencia. En entrevista a EL TIEMPO contó que para ella “son una desobediencia, algo que yo quise utilizar durante 40 años, pero no podía”.

Para Victoria, su trabajo como operadora de bus zonal va más allá de simplemente conducir un autobús. Ella siente que está prestando un servicio importante a la ciudad y está transportando los sueños y las metas de las personas. Para ella, ser parte de esto es algo que le apasiona y valora profundamente.



Victoria invita a todos a que se motiven para construir una Bogotá mejor y más inclusiva. Su logro es una inspiración y un recordatorio de que la inclusión y la igualdad son valores importantes en nuestra sociedad.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

