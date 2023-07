En menos de una semana, dos mujeres reportaron desagradables experiencias cuando pidieron un servicio de transporte a través de aplicaciones para movilizarse en Bogotá. Ambas aseguran haber sentido un fuerte olor, muy penetrante y luego, haber comenzado a sentir afectaciones en su salud.

EL TIEMPO escuchó sus testimonios y, a su vez, consultó con un toxicólogo para saber qué riesgo pudieron haber sufrido tras la experiencia. Lo cierto es que las mujeres no se sienten seguras en el transporte público en Bogotá en ninguna de sus modalidades.



El primer caso es el de *Mónica. Ella estaba reunida con sus amigas, pues se estaba midiendo su vestido de novia y, tras culminar el encuentro, pidieron un servicio a través de la aplicación Uber para que el conductor llegara muy cerca al Farmatodo de la calle 106, en Usaquén. “Recuerdo que fue muy grosero porque no quiso llegar al punto exacto del servicio, sino que estacionó donde él quiso argumentando que ese era el lugar pactado”.

Lo primero que se le hizo extraño a la usuaria fue que el conductor se ubicaba muy pegado a su ventana. “Le pregunté que cuánto se tardaba en llevarme y me dijo que diez minutos. Llamé a mi novio y a mi papá y les dije en voz alta que pronto llegaba”.



Fue en ese momento cuando empezó a sentir un fuerte olor, muy penetrante, que se asemeja al del gas. Extrañada, intentó bajar su ventana, pero se percató de que el conductor había desactivado los controles y que los manejaba desde su ubicación.



“Entonces le dije que las bajara, pero él solo redujo el volumen de la música. Entonces tuve que decirle que hablaba de la ventana y así lo hizo, pero con mala actitud”. Más raro fue que mientras la pasajera hablaba con su familia, el hombre volvió a subir la ventana y ella le tuvo que decir por segunda vez que no lo hiciera.



El segundo síntoma de la mujer fue el adormecimiento de su lengua. “Sentí como cuando a una le sacan las cordales y luego me dio taquicardia y mi visión se nubló”. Fue por esa razón que antes de llegar a su destino se bajó del carro y huyó. “Le grité: yo me bajó aquí. Luego vi una patrulla conducida por un hombre y una mujer de la Policía y le dije que me estaban intentando drogar. Ellos me ayudaron a llamar a mi familia. Mientras les hablaba me sentía como borracha”. La víctima logró conseguir la foto del conductor de la aplicación y se la entregó a las autoridades.



Cuando la ciudadana llegó a su casa, su malestar persistía. “Sentía ganas de vomitar. Por eso llamamos a un médico y él me dijo que lo mejor es que me llevaran a urgencias porque todo indicaba intoxicación para el delito. Entonces nos fuimos a la Clínica de la Mujer”.

Facebook Twitter Linkedin

Uber se fundó en 2009. Foto: iStock

Le sacaron todos los exámenes del caso, pero todo salió negativo. “La explicación que me dio la doctora es que como yo abrí la ventana, es muy posible que los químicos y su efecto en el cuerpo se hayan mermado. Ella me dijo que me creía y me incapacitaron durante tres días”. La doctora también le explicó que los delincuentes perfeccionan sus técnicas y usan drogas para que sus víctimas pierdan su voluntad y, por ende, su capacidad de defenderse.



La mujer se sorprendió de que le sacarán tantos exámenes, como el de embarazo, así como que le preguntarán si había comido o tomado algo. “Yo no tengo depresión, ni sufro de ansiedad, nada de eso. Lo que me pasó fue real”.



La usuaria dice que más allá de si habían planeado un delito en su contra, la actitud del conductor fue “temeraria”. “La forma en la que me hablaba era como si yo fuera lo peor. Me miraba de arriba abajo. Sentí mucho temor”.

‘Estuve incapacitada por intoxicación’

La segunda mujer narró ante la Fiscalía que el día 28 de junio de 2023 solicitó un servicio de transporte mediante la plataforma Didi en el que vivió la peor pesadilla de su vida. Tanto que, dice, terminó lazándose desde el carro en movimiento, en plena autopista Norte.



El punto de recogida fue en la carrera 54 con calle 152 y el punto de destino era el centro comercial San Rafael, en la calle 134ª # 47ª. “Me confirmó el servicio un vehículo Renault de color blanco. El conductor que aparecía vestía camiseta negra, pantalón negro de jean, pelo negro corto estilo militar, piel morena, edad aproximadamente 40-47 años”.



Una vez se subió al carro, le dijo al señor su destino, pero este no le respondía nada. Salía de la cuadra para tomar la calle 153 y salir a la autopista Norte sentido norte-sur. “Tres minutos después de ir en marcha en el carro me empecé a sentir con temor e intimidada por la actitud del conductor. Le dije que estaba haciendo calor”.

Él, dice la mujer, le respondió con un tono de voz alterado y agresivo. “Me dijo que si acaso no me daba cuenta de que estábamos en tierra caliente. Yo le respondo: ¿tierra caliente?, y se quedó callado. Con esa respuesta me sentí más insegura y con miedo”.



Luego, relata, que se comenzó a sentir más extraña y, por eso, tomó su celular y llamó a un amigo para expresarle que estaba viviendo un momento de peligro. “Justo, en ese momento, empiezo a sentirme mareada, confundida, con mucho sueño, decaída. Veía demasiado gas dentro del vehículo”.



Ella le preguntó al conductor por qué había tomado la ruta central por la autopista Norte y no por la paralela, como lo indicaba la aplicación. “Él frunció los hombros. Y de forma agresiva me dijo que porque sí".



Ella se sentía cada vez peor. Asegura que veía todo borroso y notó que el conductor activó el agua del parabrisas. “Salía demasiada agua y todo estaba mojado y nublado. De lo mareada que estaba pensaba que estaba lloviendo muy duro, cuando no era así y estaba era haciendo sol”.

Pronto le pidió al conductor que parara en la esquina, pues debía recoger unos documentos, pero este se negó. “Lo hice porque me estaba sintiendo intimidada, con mucho miedo, vulnerada y mareada. Además, sentía miradas hacia mí morbosas”.



Cuando notó que el conductor quería ponerle seguro a la puerta y dice, sintió que su vida corría peligro, desabrochó el cinturón de seguridad y se lanzó al vacío sin importar lo que pasara con su vida en ese momento.



“Cuando caigo en plena autopista, transitada por motos y vehículos, me acerco al vehículo. Le grité al conductor que él me iba a hacer daño, que él tenía malas intenciones conmigo”.



Salió corriendo hacia la esquina de la calle 134, al frente de la estación de TransMilenio Alcalá, y vio a dos hombres en una moto de placas ZSJ950, a quienes les gritó desesperada ¡auxilio! Los ciudadanos la acompañaron mientras llegaba un amigo a recogerla. También reportó la situación en la aplicación DiDi, directamente con un agente de la aplicación.

Minutos después llegaron dos policías en una moto del cuadrante 14 de la localidad de Suba. Ellos le tomaron foto a la información del servicio de Didi y ahí mismo registraba la foto del conductor. “Una vez llega mi amigo a recogerme, yo estaba hablando con los policías y les comentamos a ellos que nos dirigiríamos a urgencias a la Fundación Santa Fe”.



Hasta ese lugar arribó con dolor de pecho, cabeza y brazo, presión, temblor y mareo. “Allí me realizaron una serie de exámenes y me tomaron signos vitales, electrocardiograma y exámenes de sangre. El diagnóstico fue que estaba intoxicada por monóxido de carbono”.



A esta mujer le dieron tres días de incapacidad y resultó con afectaciones en sus vías respiratorias. “Estoy pasando por una etapa de depresión. Esto ha sido muy duro. Y es que por el tema del pico y placa estoy obligada a tomar estos servicios”.

Tras el denuncio, las autoridades investigarán los detalles de tiempo, modo y lugar en los que todo ocurrió, solo la Fiscalía determinará qué pasó. EL TIEMPO ha intentado buscar al conductor del vehículo involucrado, pero, hasta el momento, no ha sido posible escuchar su versión.

Toxicólogos dicen que puede ser sustancia diferente a gas

El toxicólogo de la Universidad Javeriana, Santiago Pabón, explicó el gas vehicular, no es algo que se utilice con fines delictivos. “La principal causa de olores dentro de los carros es por fugas, por ejemplo, de gasolina, y este se filtra por el aire acondicionado, pero no genera ningún efecto para la salud severo más allá de sentir irritación o mareo”. Eso sí, dijo, que si hay sugestión y ansiedad por miedo se pueden manifestar otros síntomas.



Explicó que, en el caso de intoxicación por monóxido de carbono, asociado a algunos casos de suicidio, la exposición debe ser muy duradera y en un espacio muy cerrado para que termine en la muerte de una persona y que este es inoloro.



Eso sí, advirtió, que lo que sí existen otros tipos de gases que podrían causar los efectos descritos por las víctimas. “Incluso un fuerte olor a gasolina sí puede ocasionar mareos. En estos casos a menudo hay que evaluar en contexto de forma particular”.

Por su parte, el toxicólogo Jairo Alfonso Téllez, no cree que hayan sido intoxicaciones con gas vehicular o monóxido de carbono, pues este último es incoloro, inoloro, y no tiene sabor. “El monóxido lo que hace es que, sin que la persona se dé cuenta, va intercambiando el oxígeno, los glóbulos rojos con el monóxido y se va produciendo lo que se denomina una hipoxia, y eso produce somnolencia. Y en estos casos no vi eso”.



El experto, eso sí, advirtió que sí existen otras sustancias que generan los síntomas descritos, como el éter, combinado con otros líquidos. “Esto sí fue utilizado hace muchos años como anestésico y sí ocasionaba mareos, entre otros. Hace mucho no lo oía, pero es posible”.

¿Qué respondieron las aplicaciones?

En el primer caso Uber le dijo a la víctima que entendía la preocupación expresada y le notificó que toda la información había quedado registrada y considerada para dar inicio a una investigación interna.



Agregó que cada reporte que se recibe es analizado, así como el contrato de arrendamiento con el conductor del vehículo en mención. “Nuestro objetivo es la seguridad del de los arrendadores y usuarios”.



También le reembolsaron el dinero pago por el servicio. “Se le dijo que si decidía realizar una denuncia ante las autoridades estaríamos dispuestos a colaborar”.

En el caso la Didi la usuaria dijo que quienes recibieron su queja normalizaron la situación. “Vieron todo lo que pasó como acciones normales sin tener en cuenta el grave error y la afectación para quienes hemos sido víctimas”.



Lo cierto es que ambas mujeres dicen haber quedado con graves afectaciones psicológicas y temen volver a utilizar este medio de transporte.

*Nombres cambiados por solicitud de las víctimas

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com