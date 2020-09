Lo que sabe el Distrito de las víctimas del 9, 10 y 11 de septiembre

Este jueves, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López; el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, y el secretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero, hablaron en el Concejo de Bogotá sobre los avances y acciones en el esclarecimiento de los hechos del 9, 10 y 11 de septiembre, que incluyeron protestas, disturbios, violencia contra civiles y policías y casos de abuso policial.





Vea la sesión del Concejo a continuación:



Lo que dijo Claudia López:

En el balance entregado por la alcaldesa de Bogotá se destaca:



Policías heridos: 216 (161 el primer día) (4 por arma de fuego)

Civiles heridos: 305 (216 el primer día) (75 por arma de fuego, 43 por arma cortopunzante)

Fallecidos: 10 (9 por heridas de arma de fuego, 1 asesinada por vándalos que roban un bus y la atropellan)



Además, compartió en el foro y en redes sociales una recopilación "de las evidencias entregadas, primero, al Presidente y, luego, a la Procuraduría, Fiscalía y Organismos Internacionales sobre vandalismo y uso indiscriminado de armas de fuego por parte de algunos policías el 9 y 10 de septiembre".



Hoy presenté al @ConcejoDeBogota un fragmento de las evidencias entregadas primero al Presidente, y luego a la Procuraduría, Fiscalía y Organismos Internacionales sobre vandalismo y uso indiscriminado de armas de fuego por parte de algunos policías el 9 y 10 de septiembre. pic.twitter.com/qS4KBWh1UL — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) September 17, 2020

Esa noche del 9 de septiembre, según confirma López, hubo 300 unidades del Esmad en la ciudad.



"Nos concentramos en acciones específicas (...). Que no se fuera el segundo turno, sino que se acumulara (con el de noche). Nadie dio ninguna orden arbitraria de que defendieran los CAI a sangre y fuego", aseguró López en su versión.



En total hubo 72 CAI vandalizados:

​

​9 de septiembre: 49

10 de septiembre: 21

13 de septiembre: 2

Lo que dijo Luis Ernesto Gómez

Por su parte, el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, hizo un recuento de lo que se sabe de las víctimas y las versiones que reconstruyen la forma en que murieron.



A continuación reproducimos apartes del informe del Distrito hecho con las voces de amigos y familiares de las víctimas:

Angie Paola Baquero



"Tenía 29 años, era estudiante del Sena en gestión documental. Vivía en el barrio Luna Park de la localidad de Antonio Nariño. Trabajaba en monitoreo de cámaras de la Secretaría de Integración Social. Ayudaba económicamente a sus padres", dice el reporte, y agrega: "Angie estaba saliendo de su trabajo cuando vio la manifestación en el CAI La Gaitana. En ese momento, los policías empiezan a disparar indiscriminadamente. Es herida en el abdomen".



Cristian Hernández



"Tenía 26 años. Había terminado el bachillerato y trabajaba en una empresa de domicilios. Tenía una hija de un año y ocho meses. Vivía en Verbenal (...). El 9 de septiembre a las 9 p. m., Cristian le informó (a su padre) que le había salido un domicilio cerca. En el camino, unos agentes lo abordaron y en hechos confusos lo tiraron al suelo. Como era cerca de su vivienda, sintieron los gritos de otras personas en el lugar. El padre salió corriendo y lo encontró en el suelo todavía con vida, con un disparo en la cabeza cerca del ojo. La misma policía no lo dejó acercarse para auxiliar a Cristian".



Andrés Felipe Rodríguez



"Tenía 23 años. Oriundo de Buenavista, Córdoba. Encontró trabajo en un autolavado de Chapinero (...). Al salir del trabajo, Andrés se encontró con un amigo cerca del CAI Verbenal. Empezaron a sonar disparos. Su amigo se tiró al suelo y cuando miró buscando a Andrés lo encontró en el piso sangrando (...). La ambulancia lo llevó al hospital Simón Bolívar, en donde falleció aproximadamente a las 10 p. m.".



Germán Puentes Valero



"Tenía 25 años. Trabajaba como domiciliario. Su esposa tiene dos meses de embarazo (...). Al llegar a casa el 9 de septiembre sufrió un disparo en la cara. Fue agredido por la policía en el CAI Suba Rincón. El cuerpo llegó como NN al hospital de Suba (...). Germán ya había denunciado abuso policial en el mismo CAI. La denuncia se había archivado".



Julián Mauricio González



"Tenía 27 años. Era estudiante de último semestre de Ingeniería Industrial. Vivía con su madre en Kennedy. Trabajaba como empleado de Gas Natural del Grupo Vanti (...). (Amigos) reportan que salieron a protestar. En circunstancias por esclarecer, hombres civiles armados que se encontraban protegiendo el CAI Timiza empiezan a disparar y lesionan a Julián en el abdomen. Julián es sometido a cirugía. Fallece a la 1:15 a. m.".



Jaider Fonseca



"Tenia 17 años. Vivía con su pareja de 19 años, con quien tuvo una hija, de hoy 7 meses. trabajaba como domiciliario y con este ingreso proveía para su familia. (...) El 9 de septiembre, se encontraba fuera de su domicilio con unos amigos, participando pacíficamente de las protestas. En algún momento, la policía empezó a disparar. Jaider trató de protegerse con una puerta, pensando que eran balas de goma. Recibe cuatro impactos de bala".



Fredy Mahecha



"Tenía 24 años. Oriundo de Cúcuta. Trabajaba como guarda de seguridad. Se había inscrito en el Sena en cursos cortos de formación para el trabajo (...). Salió a observar (en Suba) lo que estaba ocurriendo en la calle cuando llegaron motorizados y empezaron a disparar indiscriminadamente. Fue herido en el estómago y en el pecho. Fue trasladado al hospital de Suba, donde falleció".



Julieth Ramírez



"Tenía 18 años. Era tecnóloga en pedagogía infantil y era estudiante de Psicología e inglés (...). Una bala perdida impactó a Julieth a pocos metros del CAI La Gaitana".



María del Carmen Viuvche



"Tenía 62 años. Madre de tres hijos y abuela de dos nietos. Llevaba 20 años trabajando en una casa de familia en Modelia (...). Se bajó del SITP en la 139 con Cali. Tenía que cruzar la vía para hacer el transbordo y seguir rumbo a su casa. Tenía un desgaste de rodilla y cadera, utilizaba bastón. No tenía la habilidad para esquivar el bus que robaron los delincuentes. Luego del accidente, la despojaron de sus documentos y (por eso) no pudieron identificar su cuerpo al llegar al hospital. Los hijos preocupados porque no llegaba vieron las noticias, pensaron que era ella al ver el uniforme que llevaba puesto".



Lo que dijo la Policía

El General Jorge Luis Vargas, director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, también habló en la sesión del Concejo de Bogotá.



"La cadena de mando no se rompió y actuamos en el marco de lo permitido por la ley. Nos tocaba actuar. (...) Se impartieron instrucciones claras ese mismo día para que todos los elementos materiales y evidencias para el caso de Javier Ordóñez fueran preservados de manera transparente para que fueran entregados a la autoridad competente", aseguró el director.

Noticia en desarrollo...

