Ocurrió otro caso de fleteo en Bogotá. Una familia de comerciantes se convirtió en víctima de un robo de 106 millones de pesos. Después de retirar el dinero del banco, se dirigieron a su hogar en su vehículo. Sin embargo, en el camino notaron comportamientos sospechosos desde la entidad bancaria en el centro comercial Hayuelos.

La situación se complicó al llegar a su conjunto residencial, ya que los delincuentes en moto los estaban esperando en la puerta del garaje. Los asaltantes lograron llevarse el bolso que contenía la suma de dinero.

Según las cámaras y el testimonio de la víctima, dos delincuentes llegaron en una moto blanca de alto cilindraje. “Pues, según las cámaras y según lo que vimos, los primeros que llegan, llegan dos en una moto blanca de alto cilindraje. Los dos no se quitan el casco, el primero se baja, ingresa aquí a la portería, por el lado del copiloto le apunta a la amiga de mi mamá y le dice que el bolso, que pase el bolso. Ella le pasa el bolso personal, pero le dice que no, que ese no, que donde va la plata, que el otro bolso. Mi mamá, asustada porque tenían la amiga encañonada, le pasa el otro bolso”, dijo la víctima.

En esta ocasión, los comerciantes afectados decidieron no solicitar acompañamiento de la Policía Nacional debido a una experiencia previa negativa. Según ellos, hace cinco años solicitaron ayuda policial en una situación similar y aparentemente los propios uniformados estuvieron involucrados en el robo. La falta de confianza en la Policía los llevó a no solicitar apoyo en esta ocasión y optaron por manejar la situación por sí mismos.

La víctima cree que el origen de la situación proviene del banco. Las autoridades, incluyendo la Sijin, están al tanto de lo sucedido y se espera que se realice una investigación.



Las cámaras de seguridad captaron a los dos delincuentes en moto, así como a un vehículo particular en el que al parecer viajaban otros dos cómplices. Los afectados a la Policía que comience la investigación centrándose en los funcionarios de la entidad bancaria.

REDACCIÓN BOGOTÁ

