Víctima de robo de bici crea 'app' para combatir este delito

La noche del miércoles 27 de junio del 2017, Óscar Huertas, un joven que estaba terminando sus estudios de ingeniería mecatrónica en la Universidad Militar, transitaba en su bicicleta por la carrera novena con calle 122, en Usaquén, cuando tres hombres lo abordaron.

Lo amenazaron con armas blancas y lo obligaron a entregar su vehículo. Él, decidido a no dejarse arrebatar su cicla de un millón y medio de pesos, los enfrentó. Uno de los asaltantes le anticipó que por ‘alzado’ y ‘gomelo’ iba a enterrarle el puñal en un pulmón.



La reacción de Óscar fue girar su brazo en un movimiento de defensa: el cuchillazo le rasgó el bíceps. “Yo vi sangre y juraba que me había pegado en el pulmón. El tipo se llevó la bici, pero con la ayuda de gente que había por ahí, agarramos a uno”, recordó el hoy ingeniero mecatrónico, de 27 años.



La herida de Óscar, por fortuna, no pasó a mayores; sin embargo, el suceso lo marcó. Por un lado, lo frustró no poder recuperar su bicicleta y, por otro, le impactó la golpiza que la comunidad le propinó al delincuente que retuvieron.

Decidido a hacer algo para tratar de evitar que este tipo de hechos se repitan, y con la complicidad de su compañero de universidad Carlos Alberto Rojas, de 26 años, crearon Tribu Tech, un dispositivo digital con el que, aseguran, se puede combatir el robo de estos vehículos, que está disparado en Bogotá.

El dispositivo está atado al tubo del sillín de la bicicleta y cuenta con paneles solares como una alternativa de carga FACEBOOK

TWITTER

Solo entre enero y octubre de este año en la capital del país, según cifras de la Policía Nacional, se ha denunciado el robo de 6.546 bicis, unas 21 cada día. Usaquén, la localidad en la que asaltaron a Óscar, reportó 654 casos, solo superada por Kennedy (854), Engativá (854) y Suba (1.008).

Kit de herramienta y GPS

La iniciativa de estos jóvenes emprendedores es un kit de herramientas que además es un sistema de georreferenciación conectado a una plataforma web y a un aplicativo móvil con enlace directo a los CAI de la Policía de la ciudad.



Según explican Óscar y Carlos Alberto, este dispositivo está atado al tubo del sillín de la bicicleta con una lámina de acero inoxidable calibre 16, y cuenta con paneles solares como una alternativa de carga.

“El dispositivo actualiza la ubicación cada 10 segundos sobre un mapa de Google Maps. Tiene un botón de pánico que, al ser activado, nos alerta sobre una emergencia. De inmediato, informamos al CAI más cercano”, detalla Óscar.

Explica, asimismo, que su emprendimiento, al que le dedicó un año en su desarrollo, lleva dos meses en el mercado y actualmente está siendo usado por 10 personas. Algunas de estas, cuenta Óscar, lo utilizan para monitorear los desplazamientos de sus familiares.



“Una señora le compró una bici de tres millones de pesos a su hijo y siempre tenía ese miedo de que saliera de la casa y no llegara, a veces él no le contestaba el celular porque iba pedaleando y ella se angustiaba. Ahora no tiene ese problema con el hijo; lo que hizo fue ponerle el dispositivo y lo monitorea”, cuenta el emprendedor.

El dispositivo actualiza la ubicación cada 10 segundos FACEBOOK

TWITTER

Reacción de la Policía

A Leonardo Mora le robaron hace cinco meses su bicicleta y hace poco decidió comprar otra. La amarga experiencia que vivió lo motivó a instalar para su nueva adquisición el kit de Tribu Tech, y así proteger su cicla MSC, avaluada en 1’800.000 pesos.



Asegura sentirse tranquilo por el hecho de saber siempre dónde está su vehículo y que cuando debe transitar por lugares peligrosos informa por la aplicación sus rutas, para que los administradores estén alerta. También, dice, cuando la deja en un parqueadero reporta por el aplicativo que esta no debe moverse.

Aunque desde que tiene el dispositivo no ha sido víctima de ningún intento de hurto, sí hizo uso del botón de pánico cuando, conduciendo por el centro de la ciudad, vio una cicla muy parecida a la que le robaron tiempo atrás.



“Lo que hice fue activar el mecanismo de seguridad porque me pareció ver mi bici, tenía características muy similares; en muy poco tiempo llegaron dos agentes, revisamos la cicla y, desafortunadamente, no era la mía, pero se hizo muy rápido todo el procedimiento”, celebró Leonardo.



ÓSCAR MURILLO MOJICA

Twitter: @oscarmurillom

EL TIEMPO